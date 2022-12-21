Роскачество опубликовало рейтинг игристых российских вин. Этих победителей легко можно купить в магазине в Петербурге

Из пятисот разных марок игристого, попавшего в рейтинг Роскачества, почти половина имеет высокие дегустационные оценки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Какой Новый год без бокала игристого под бой курантов? Однако в последнее время с полок магазинов исчезло много импортных марок. Их место заняли новые бренды от отечественных производителей. Обычному человеку очень непросто разобраться в этом хаосе названий и характеристик. Так что же делать и как сейчас найти хорошее игристое вино за среднюю цену?

С 2018 года национальная система мониторинга качества составляет рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента. Ежегодное исследование проводится в рамках проекта «Винный гид России», который создан Роскачеством вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России. Каждый год специальная группа винных экспертов оценивает множество российских игристых вин. Главное, на что обращают внимание профи, - органолептические показатели качества, а если по-простому - на цвет, аромат и вкус. Цель подобного исследования - определить самые достойные отечественные марки, которые можно купить в обычном магазине и при этом не разориться.

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ

Если у вас еще остались мысли о том, что в России не умеют делать хорошее вино, то эксперты спешат вас удивить. Из пятисот разных марок игристого, попавшего в рейтинг Роскачества, почти половина имеет высокие дегустационные оценки: свыше 78 баллов из 100 по ГОСТу. При этом, чтобы насладиться качеством, не нужно выкладывать астрономические суммы. Игристые вина достойного уровня из российского винограда можно приобрести даже в категории до 500 рублей!

Обычно это продукт, изготовленный по технологии вторичного брожения в больших емкостях-акратофорах (метод Шарма - Мартинотти). Это более простой и экономичный способ, чем классический со вторичным брожением и выдержкой в бутылке. Эксперты советуют пить такие вина молодыми, без многолетнего хранения в чулане - в течение одного-двух лет с момента розлива в бутылку.

КОГДА ДОЖДЬ И ХОЛОД НА ПОЛЬЗУ

В 2022 году эксперты оценили 117 российских марок игристых вин. Результаты вселяют надежду: по сравнению с прошлыми годами количество качественного и доступного продукта заметно увеличилось. По словам руководителя проекта «Винный гид России», директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, вершину топа заняли молодые образцы урожая 2021 года. Экспертам понравилась их чистота, свежесть и сортовые ароматы. Такому успеху помогла прохладная и дождливая погода в прошлом году. А вот красным винам, напротив, сыграло во вред.

Директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков. Фото: компания «Ладога»

ВАЖНЫЙ АТРИБУТ ПРАЗДНИКА

Как говорит директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков, декабрь - пик продаж игристых вин. Значительная их часть производится в России, поэтому топ от Роскачества опубликован очень своевременно.

- Рейтинг станет отличным подспорьем и шпаргалкой у винной полки для потребителя в процессе выбора вина, - отметил Дмитрий Исаченков. - Игристое - неизменный и очень важный атрибут новогоднего торжества. Именно с него начинается новый год, поэтому стоит подойти к его выбору ответственно и осознанно. В рейтинге можно найти продукцию российских виноделен на любой вкус и кошелек. Мы гордимся тем, что лучшие результаты продемонстрировали вина из портфеля компании LADOGA производства винодельни «Кубань-Вино». В топ попала как новинка этого года CHATEAU TAMAGNE Heritage белое брют из эксклюзивной линейки, так и успевшее стать классикой белое игристое Aristov Cuvee Alexander. Blanc de Blancs. Возглавило рейтинг «Высокий Берег. Рислинг», также от винодельни «Кубань-Вино». Всего в рейтинге оказалось 34 позиции из ассортимента компании LADOGA.

УШЛА ШАМПАНЬ - ОСТАЛОСЬ ОСТАЛЬНОЕ

Также эксперт рассказал, что не стоит беспокоиться о нехватке импортного шампанского - в магазинах легко можно найти много иностранных марок.

- В значительной степени страну покинули некоторые бренды игристого именно Шампани, - пояснил Дмитрий Исаченков. - Доля импорта вин из этого региона в общем объеме ввоза игристого не превышала 2,8 процента. Да и доля рынка ушедших торговых марок уже частично перекрывается менее политически зависимыми поставщиками Шампани. Только наша компания заключила контракты с тремя новыми поставщиками и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в четыре раза больше, чем по итогам прошлого года. С таким объемом мы могли бы войти в топ-5 импортеров России. Насколько мы знаем, другие импортеры тоже продолжают возить Шампань.

Кроме того, директор по развитию компании LADOGA напоминает, что в той же Франции можно обратиться к креману и бланкету, в Испании - к каве, а в Австрии - к зекту. Все они сделаны по той же технологии, что и вина Шампани, но в других винодельческих регионах и являются более доступными по цене.

ТОП-5

Рейтинг игристых российских вин на портале Роскачества возглавили:

1) «Высокий Берег. Рислинг»

2) «Мысхако Кюве»

3) «Аристов. Кюве Александр. Блан де Блан»

3) «Терруар Кубани»

3) «Шато Тамань. Эритаж»

4) розовое «ЗБ вайн Москато»

4) «Балаклава Мускат»

5) белое «ЗБ вайн Москато»

5) белое «Золотая Балка»