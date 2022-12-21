ГИБДД предупреждает водителей Петербурга об опасности из-за ледяного дождя и гололеда

В среду в Петербурге будет очень скользко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление ГИБДД предупредило водителей города и области об опасности на дорогах из-за сильного гололеда и ледяного дождя. Оба погодных явления ожидаются в среду, причем с утра и до вечера.

- Учитывая погодные условия, Госавтоинспекция убедительно просит водителей быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Автомобилистам советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и интервал до соседей по потоку и не забывать, что тормозной путь в условиях гололеда вырастает многократно.

Кроме того, ледяной дождь может привести к обрушению конструкций и падению деревьев. Поэтому машину лучше парковать на открытом пространстве.

Если верить синоптикам, то погода станет немного лучше уже в четверг, но гололед сохранится всю неделю.

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