Актер из фильма «Три мушкетера» получил пять лет колонии за нападение с ножом на двух иностранцев в Петербурге

Актера, сыгравшего в массовке "Трех мушкетеров", осудили на пять лет колонии за разбой. Фото: СОЦСЕТИ

Суд Петербурга вынес приговор актеру из фильма «Три мушкетера» Дмитрию Круглову, ранившему ножом двух иностранцев. Громкое ЧП произошло в ноябре 2020 года на проспекте Ударников, что в Красногвардейском, одном из самых криминогенных районов города. Артист, также известный по участию в исторических реконструкция, решил с применением ножа ограбить двух прохожих.

- Около 00 часов 15.11.2020 Круглов напал на Г. и Н. и потребовал отдать ему их мобильные телефоны. В подтверждение угрозы Круглов достал нож и нанес удар в живот Н., который стал убегать, но упал на землю. После чего подсудимый стал наносить Н. еще удары, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй мужчина попытался защитить друга, но тогда актер трижды ударил его ножом. Потом нападавший забрал смартфоны у раненых и скрылся. Потерпевших в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Петербурга, их жизнь удалось спасти.

Дома у артиста и участника реконструкций нашли около 200 шпаг. Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре подозреваемый был установлен и задержан. При обыске у него дома полицейские обнаружили целый арсенал «холодного оружия», которое использовалось при реконструкции исторических сражений. Всего из квартиры профессионального фехтовальщика и педагога вывезли 192 шпаги, а также пару похожих на мушкеты предметов и еще один, похожий на пистолет «Маузер».

- Также Круглов незаконно хранил по месту своего вещества, которые являются дымными порохами, общей массой 2258 грамма, - отмечает пресс-служба судов.

В итоге на актера, сыгравшего в массовке «Трех мушкетеров», завели дела по статьям за разбой и незаконное хранение взрывчатых веществ. Шпаги и мушкеты оружием эксперты не признали.

Учтя все доводы за и против, суд назначил наказание: пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Круглов взят под стражу в зале суда немедленно, - сообщает пресс-служба судов.

Причины, по которым примерный семьянин, отец двух дочек, пошел на преступление, остались неизвестными.