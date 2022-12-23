От космонавтов до фээсбэшников: Петербургская компания изготавливает медоборудование для всего мира

Компания «ВИТ» появилась еще в 1990 году в Петербурге, а сейчас поставляет медицинское оборудование в разные точки мира. Фото с сайта korvit.org.

То и дело мы слышим со всех сторон о заводах, которые закрываются в России, о производителях, которые из-за санкций опасаются поставлять товары в нашу страну. Но почему-то нечасто СМИ пишут о успешных российских предприятиях, которые не только обеспечивают нужды наших жителей, но и экспортируют свои разработки. Мы решили исправить ситуацию и рассказать об одном из таких производств - поставщике медицинского оборудования ООО «ВИТ», который находится в Санкт-Петербурге.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ

Компания «ВИТ» появилась в 1990 году. Причем с самого начала ее специалисты изготавливали оборудование как для простых смертных, так и для небожителей, то есть космонавтов. Совместно с Ленинградским НИИ протезирования имени профессора Г. А. Альбрехта по заказу ракетно-космической корпорации «Энергия» они решали проблему нарушения опорно-двигательного аппарата. Был разработан аппарат «Корвит», который и сегодня, имитируя подошвенную опорную нагрузку, позволяет пациентам после тяжелых заболеваний вернуться к нормальному ритму жизни. После этого появились измерительные системы для протезирования и ортопедии.

- Сейчас наша организация производит комплексы для реабилитации лежачих пациентов, а также пациентов с нарушениями работы центральной нервной системы. В 2022 году для нужд медицинских учреждений мы произвели более ста комплексов, 25 процентов из этих поставок составил экспорт, - рассказали в ООО «ВИТ».

Продукция ООО «ВИТ» используется не только на земле, но и в воздухе - профессиональными космонавтами. Фото с сайта korvit.org.

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ

Медицинские изделия компании востребованы во многих странах СНГ. ООО «ВИТ» поставляет продукцию в Азербайджан, Казахстан и Белоруссию. Кроме того, сейчас товары проходят сертификацию в Узбекистане.

Безусловно, санкции, которые ввели страны Евросоюза против России, повлияли и на производство медицинского оборудования, и на его экспорт. Сильнее всего трудности ощущались при поставке комплектующих - были нарушены логистические цепочки. Поставки в европейские страны на данный момент прекращены. Однако компания не только сумела справиться с трудностями - 2022 год стал достаточно успешным для нее.

- Мы смогли модернизировать и расширить производство для изготовления необходимых компонентов и использования продукции отечественных производителей, - отметили в компании. - Что касается экспорта, пришлось скорректировать краткосрочные цели по развитию. Основным направлением для расширения географии поставок стали страны СНГ. Их рынки остались очень лояльны к производителям из России, логистика и проведение взаиморасчетов не вызывают особых сложностей.

Как признаются в ООО «ВИТ», во многом помог и по-прежнему помогает расширять присутствие в разных странах Центр поддержки экспорта. С его помощью в этом году в список экспортных стран вошел Египет. Благодаря этой поддержке компания стала лауреатом ежегодного Всероссийского конкурса «Экспортер года». Она завоевала призовое место в номинации «Медицина и фармацевтика».

Аппараты компании «ВИТ» позволяют восстановиться после серьезных травм и операций. Фото с сайта korvit.org.

МАЛЕНЬКИЙ ШТАТ - МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ

Сложно в это поверить, но в ООО «ВИТ» трудится всего семь сотрудников. На предприятии в Петербурге они выпускают два комплекса - «Корвит» и «Медсим». Последний используется для реабилитации при ДЦП, инсультах, черепно-мозговых травмах, болезни Паркинсона, поражении центральной нервной системы, при лечении отеков и хронической усталости. Приборы позволяют начать процедуры практически сразу после операции или травмы. Сейчас они применяются более чем в пятистах медучреждениях стран СНГ.

- Наша продукция используется в больницах Казахстана, реабилитационных центрах, центрах поддержки населения, а также благотворительных фондах, - сообщили «КП в Петербурге» в компании. - С каждым годом наше оборудование становится все более востребованным. Сейчас мы осуществили комплексный контракт на поставку оборудования во все региональные центры поддержки населения Республики Казахстан.

При этом комплексы до сих пор помогают восстанавливаться космонавтам на Международной космической станции. Помимо этого, их используют члены сборной по художественной гимнастике России и спецслужбы.

Сейчас ООО «ВИТ» собирается продолжать развитие экспорта с помощью Санкт-Петербургского экспортного центра. В планах увеличение общих продаж на 20-40 процентов в год. В компании считают, что такие показатели абсолютно реальны даже в условиях санкций и нестабильности.