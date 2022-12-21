Как будет работать общественный транспорт 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый год к нам мчится. Самое время уже окончательно определиться, где же его встретить. Хотя, у активных жителей Петербурга есть возможность за ночь посетить множество мест, так как власти города решили не останавливать работу транспорта. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Санкт-Петербурге и можно ли будет уехать из центра.

На улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных. Интервал движения – 30 минут. Какие именно маршруты будут курсировать, в комитете по транспорту пока не уточнили.

Также станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00.

Аналогичный график работы – с 01:00 до 05:00 – у общественного транспорта будет в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. При этом наземный транспорт будет работать по 9 маршрутам: 7 автобусных и 2 троллейбусных. Интервал движения составит также 30 минут.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: