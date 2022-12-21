На Свердловской набережной полгода не могут убрать мешающий проезду дорожный знак

Знак уже полгода мешает проезду по набережной. Фото: читатели "КП-Петербург".

«Дункан Маклауд». Бессмертный, вечный, неубиваемый и неубираемый знак уже полгода мешает проезду по Свердловской набережной. На то, что правая полоса на участке от Арсенальной улицы до улицы Ватутина частично занята знаком и пластиковыми барьерами, в редакцию «Комсомольской правды» пожаловались петербургские автомобилисты. По их словам, знак прикрывает провал грунта, образовавшийся в районе люка. При этом, никаких ремонтных работ, на что указывает знак, там не ведется вообще. Машины вынуждены тормозить, перестраиваться, что создает аварийную обстановку.

Казалось бы, раз знак стоит, то есть и те, кто его поставил. Выяснить кто - дело техники и пары звонков. Но все оказалось куда как непросто. Для начала, корреспондент «КП-Петербург» обратился в Дирекцию по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт Петербурга. Но там пояснили, что занимаются лишь стационарными знаками. А знак на набережной, хоть и знакомый, но - временный.

- Нами полтора месяца назад направлен запрос в Государственную административно-техническую инспекцию, как надзорный орган за временными схемами, с просьбой установить происхождение этого знака, - рассказал «КП-Петербург» специалист ДОДД Дмитрий Попов.

Правая полоса на загруженном участке частично закрыта, из-за чего собираются пробки.

В самой инспекции (ГАТИ) о знаке тоже уже давно знают. Но и там лишь разводят руками.

- У нас по этому адресу ни аварийных уведомлений ни ордеров. Разрешений на проведение работ мы не выдавали. Все это незаконно. Еще три месяца назад мы направили запросыв ведомства, чтобы узнать, кому может принадлежать люк. Пока ответа нет. К сожалению, на «пересечении» зон ответственности могут возникать такие истории, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГАТИ.

В «Водоканале» Петербурга, в чьем ведении находится ливневая канализация, своей ответственности также не признали.

- «Водоканал» там работы не проводил, ограждения не ставил. И по нашему заказу работы там тоже не проводились. Люки, у которых появилось проседание грунта, не наши, - рассказали «КП» в пресс-службе «Водоканала».

В дорнадзоре, который присматривает за стоящими на дороге знаками, попросили дать время на официальный комментарий.

Круг практически замкнулся. Источник, знакомый с ситуацией, предложил задать вопрос подрядчику, проводившему ремонт дороги. А чтобы узнать кто это, надо пообщаться с дирекцией транспортного строительства.

В целом же, ситуация такова: на этом участке Свердловской набережной некоторое время назад прошел ремонт. Но летом минувшего года в правой полосе произошло оседание грунта. Чтобы машины на скорости не попадали в яму и не было ДТП с серьезными последствиями, кто-то неизвестный установил знак «дорожные работы». Но никаких работ там не ведется.

- Надо понимать, что если участок еще на гарантии, то устранять недостатки должен подрядчик. А он может быть уже банкротом, или вообще прекратил существование. Или идет «перетягивание каната» с выяснением, кто будет ремонтировать. Продолжаться это может долго, хоть год, хоть два, - рассказал источник «КП-Петербург».

На вопрос, что же теперь, губернатору писать? Знающие люди лишь усмехнулись: «Да, может так быстрее будет». Хотя, скорее всего, вопрос просто спустя по инстанциям. В ту же ГАТИ, например.

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