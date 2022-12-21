Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года: Как изменятся цены

Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Нового года в Северной столице вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Снова стоимость вырастет на пять рублей. В случае с метрополитеном - цена составит теперь 70 рублей, но именно за жетон. Рассказываем какой будет стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года по проездным и другим картам.

Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года

Так, с 1 января 2023 года тариф "гостевой" в метрополитене Петербурга составит 70 рублей. То есть это стоимость одного жетона, который обеспечивает одну поездку. При оплате картой "Подорожник" поездка на метро обойдется в 49 рублей. А при оплате банковской или токенизированной ЕКП - стоимость проезда составит 47 рублей.

Цена месячных проездных и повременных билетов изменится на 8,22-8,79%.

Стоимость льготных проездных билетов для пенсионеров, изменится в рамках индекса потребительских цен на 8,20%, школьников и студентов в пределах 8,30-8,86%.

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