Стоимость проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года: Как изменятся цены

Стоимость проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года вырастет на 5 рублей. Об этом 21 декабря сообщили в комитете по тарифам. Так, жетон в метро обойдется теперь в 70 рублей, а билетик в автобус, троллейбус или трамвай - в 65 рублей. Рассказываем подробнее о ценах на проезд.

Стоимость проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года

Теперь за поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе придется выложить 65 рублей. Однако у горожан есть возможность сэкономить, используя банковские карты, Единые карты петербуржца или проездные.

Одна поездка по карте "Подорожник" в наземном транспорте обойдется в 44 рубля.

Стоимость первой поездки по пересадочному тарифу "60 минут" составит 44 рубля, второй – 10 рублей, третья и последующие поездки по-прежнему будут бесплатны.

Цена месячных проездных и повременных билетов изменится на 8,22-8,79%. Стоимость льготных проездных билетов для пенсионеров, изменится в рамках индекса потребительских цен на 8,20%, школьников и студентов в пределах 8,30-8,86%.

Также впервые на городском наземном транспорте стоимость проезда по картам "Мир" и ЕКП будет на уровне "Подорожника" – также 44 рубля. Нововведение станет актуально для проезда в автобусах уже с 1 января, а в городских трамваях и троллейбусах тариф начнет действовать с 1 апреля.

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