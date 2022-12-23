Петербургские предприятия, несмотря на санкции, наладили новые линии экспорта в 2022 году

Термогигрометр ТКА-ПКМ (24) предназначен для измерения в помещениях относительной влажности, температуры воздуха, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров. Фото с сайта tkaspb.ru.

Среди российских предприятий, которые поставляют свою продукцию в другие страны, есть не только топливно-энергетические, военно-промышленные или сельскохозяйственные компании. Российские ученые давно экспортируют сложные приборы, которые используются в науке. Среди них – петербургское предприятие «ТКА», изготовляющее высокоточные измерительные приборы и медицинскую технику. О его работе журналистам рассказал начальник отдела маркетинга организации Семен Черномордик.

ВЕДУЩИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Научно-техническое предприятие «ТКА» появилось в Петербурге еще в 1991 году, а сейчас является ведущим поставщиком приборов для измерения параметров микроклимата и фотометрических величин источников света на российском рынке. Такая продукция помогает защитить организм человека от вредного воздействия различных факторов на производстве. Наши приборы используют службы санитарно-эпидемиологического надзора и охраны труда, предприятия, которые выпускают светотехнику, учебные заведения, центры стандартизации и метрологии, - отметил Семен Черномордик.

Такие приборы являются важным элементом на любом предприятии, ведь они позволяют контролировать условия труда. Они измеряют освещенность, яркость, температуру, влажность, скорость движения воздуха – это важно для здоровья сотрудников всех компаний. Все эти параметры регламентируются СанПином, а значит – должны неукоснительно соблюдаться.

Помимо производства, компания выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для различных министерств, ведомств и организаций. И, кроме этого, выпускает учебно-методические пособия, помогает студентам освоить такие специальности, как светотехника и фотометрия.

ТКА-ИТО измеряет тепловую облученность с углом обзора до 360 градусов. Фото с сайта tkaspb.ru.

НЕ ТОЛЬКО ИЗМЕРЯТЬ, НО И ЛЕЧИТЬ

Помимо измерительных приборов, которые спасают здоровье, предприятие «ТКА» изготавливает и медицинское оборудование. В первую очередь это прибор «ГастроТест», который контролирует изменения аммиака в воздухе, выдыхаемом человеком. Благодаря ему можно определить наличие в организме бактерий Helicobacter pylori и предотвратить инфекционные заболевания. Достаточно подышать в трубочку. ГастроТест», рекомендован для массового обследования населения

- Современную жизнь трудно представить без использования электроники и многофункциональной вычислительной техники. Практически все процессы, происходящие в быту, на производстве, требуют постоянного, а значит достаточно точного измерения и контроля, - отмечают в компании «ТКА» Для того, чтобы все технологические процессы протекали без сбоев, а человеческое здоровье не страдало, что является основным приоритетом, применяются контрольно-измерительные приборы и автоматика.

Прибор ТКА-ПКЛ (26), который изготовляет «НТП ТКА», измеряет параметры микроклимата. Фото с сайта tkaspb.ru.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ

Приборы компании «ТКА» не только уникальные, они еще и гораздо более дешевые, нежели их заграничные аналоги. Именно поэтому товар востребован не только в России но и в странах СНГ. В 2022 году прибор «ГастроТест» зарегистрирован в Министерстве здравоохранения африканской страны Марокко и активно продаётся в этой стране.

Однако из-за таможенного оформления и эсконта (заключения о продукции двойного назначения – прим. авт.) цена на приборы «ТКА» увеличивается в 2,5 раза. Кроме того, санкции вынудили дороже закупать комплектующие и поднять цены продукцию. Без дополнительной поддержки продавать товары за рубеж было бы нереально. Но предприятию помогает Санкт-Петербургский экспортный центр. Благодаря ему объем продаваемой за границу продукции «ТКА» достигает 10 млн рублей в год при общем объеме в 140 млн рублей. На предприятии считают, что это не предел возможностей и намерены увеличивать выпуск приборов и поставки в другие страны.