Тариф на проезд в наземном транспорте Петербурга по картам МИР и ЕКП приравняют к «Подорожнику»

Тариф по ЕКП и картам МИР в наземном транспорте сравняют с "Подорожником". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по тарифам официально объявил о повышении цен на проезд в общественном транспорте Петербурга. С 1 января тариф вырастет на пять рублей. Но и в бочке дегтя есть ложка меда: льготный тариф по Единой карте петербуржца (ЕКП) и картам системы МИР распространят и на наземный транспорт. Раньше он работал только в метро.

- Впервые на городском наземном транспорте стоимость проезда по картам МИР и ЕКП будет на уровне проездного «Подорожник» – 44 рубля, - сообщает пресс-служба Комитета по тарифам.

В автобусах нововведение начнет работать уже с 1 января, а в троллейбусах и трамваях - с 1 апреля 2023 года.

Полный список тарифов следующий:

- «гостевой»: жетон в метро - 70 рублей, разовый билет или поездка, в том числе при оплате с банковской карты не системы МИР - 65 рублей;

- «Подорожник»: метро - 49 рублей, наземный транспорт - 44 рубля;

- ЕКП и карты МИР: метро - 47 рублей, наземный - 44 рубля;

- «60 минут» (только автобус, троллейбус, трамвай по «Подорожнику»): первая поездка - 44 рубля, вторая – 10 рублей, третья и последующие поездки в течение часа - бесплатно.

Месячные проездные, в том числе льготные школьные и студенческие, подорожают в среднем на 8-9%.

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