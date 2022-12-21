Новогодний забег на кубок телеканала «Санкт-Петербург»

Все участники превратятся в помощников главного Деда Мороза Страны и станут воплощением Нового 2023 года.

24 декабря 2022 года состоится VI Международный Забег Дедов Морозов на кубок официального городского телеканала «Санкт-Петербург».

Ежегодно жители и гости Северной Столицы готовятся к волшебному, новогоднему Забегу по Дворцовой площади. Надевая праздничный костюм, все участники превратятся в помощников главного Деда Мороза Страны и станут воплощением Нового 2023 года.

Стать участником События может любой желающий, прошедший регистрацию на сайте до 24 декабря.

Забег Дедов Морозов – это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройти по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими. Став участником Забега, вы поддержите в себе и окружающих культурную идентичность именно России, так как Дед Мороз – это достояние только нашей страны.

В этом году организаторами подготовлена трасса по Дворцовой площади в виде новогодней ёлки, а для создания настроения участников и зрителей по маршруту будут установлены музыкальные точки.

Линией старта и финиша традиционно послужит Триумфальная арка Главного штаба.

Программа мероприятия Забега Дедов Морозов 24 декабря 2022 года

16:00 – Открытие мероприятия. Вход участников по билетам и в костюмах дедов Морозов; 16.00 – Новогодняя танцевально-развлекательная программа (хороводы, танцы, песни, мастер-классы); 17:30 – Официальная церемония открытия Забега; 17.45 – Общая танцевальная разминка и построение на старт в Арке Главного Штаба 18.00 – СТАРТ Забега Дедов Морозов; 19.00 – Торжественная церемония награждения победителей кубками Телеканала «Санкт-Петербург» в открытой студии телеканала на Дворцовой площади; 21.00 – Окончание новогоднего марафона.

Также напоминаем, что 20 декабря на Дворцовой площади открылась Новогодняя студия телеканала «Санкт-Петербург». Телеканал подготовил отличную возможность осуществить свою мечту всем любителям креатива и необычных фотографий, а также всем, кто мечтал попасть «в телевизор». Любой желающий может сфотографироваться внутри телевизионной студии, почувствовав себя ведущим информационной или развлекательной программы. Для того чтобы поделиться с друзьями, родственниками и своими подписчиками контентом, можно просто разместись получившееся фото или видео у себя на страницах в социальных сетях с хештэгом #явэфиреспб.

До встречи 24 декабря на Дворцовой площади!

«Санкт-Петербург» — основной телеканал Северной столицы о жизни города, истории, культуре, политике и людях. Признан обязательным общедоступным телеканалом Петербурга и располагается на 21 кнопке. Ежедневно с 17.00 до 19.00 лучшие программы телеканала можно также увидеть в эфире Общественного Телевидения России на 9 кнопке.

Проектам телеканала «Санкт-Петербург» неоднократно присуждались высшие телевизионные награды, в том числе «ТЭФИ-Регион», «Золотой луч», «Сезам», «Золотое перо» и др.