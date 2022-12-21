«У нас горе»: лидер петербургской группы «Танцы Минус» сообщил о смерти гитариста

Вячеслав Петкун (на фото) сообщил о смерти гитариста группы "Танцы минус". Фото: Артем КИЛЬКИН

Лидер петербургской группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун сообщил о смерти гитариста коллектива Антона Хабибулина. По словам Петкуна, музыкант скончался в реанимации одной из московских клиник.

- У нас горе, не стало Антона, - сообщается в официальном сообществе группы «Танцы минус» ВКонтакте

Причины преждевременной смерти музыканта не сообщаются, предварительно, ими стали проблемы со здоровьем. Время и место прощания, а также похорон гитариста станут известны позднее. Антону Хабибулину было всего 44 года.

Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин. Фото: vk.com/tancyminus_ru

- Земля пухом. Будем очень скучать. Горе. Яркий музыкант. Светлая память, - пишут поклонники в соцсетях.

Справка «КП»:

Группа Танцы «Минус» была основана петербургским музыкантом Вячеславом Петкуном в 1994 году, когда состоялось первое выступление коллектива. При этом официальной датой рождения группы считается 1 апреля 1995 года.

В 1997-м Петкун и часть коллектива переезжают в Москву, где состав группы обновляется. В него входят музыканты из Москвы и Петербурга. Антон Хабибулин был членом коллектива с 2006 года.