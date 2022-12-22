История одного прекрасного знакомства

Скрин видеоролика. Автор: Юлия ДМИТРИЕВА.

Пускай эти молодые люди говорят на разных языках - им данное обстоятельство совершенно не мешает выражать свою симпатию, ведь они общаются на языке музыки. Да так, что приводят в восторг всех, кто случайно стал свидетелем этого необычного диалога.

Русское культурное наследие, вобравшее в себя всю благородную силу и мудрость, дает нам исчерпывающее представление о добре и зле, о красоте и духовности, о любви к человеку и своей Родине, открывает нам двери в мир гармонии и непревзойденных идеалов.

О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов с хештегом #ВеликоеНеотменимо, которые можно посмотреть по ссылке.