Под Петербургом открылась сверхбыстрая станция для зарядки электромобилей

Фото предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть».

НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ

Для многих из нас электромобили - это что-то из разряда далекого будущего. А зря! Как и весь мир, наша страна находится на пороге глобальной революционной смены технологий. До эры электромобилей, нам, возможно, еще далеко, но процесс уже пошел. Причем, с активным участием государства. В 2022 году Ленинградская область вошла в число пилотных регионов по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. За год при поддержке федерального бюджета на территории региона созданы 30 быстрых зарядных станций в 9 районах Ленобласти. А недавно заработали новые, сверхскоростные зарядные станции для электромобилей. Первые из них открылись на автозаправочных станциях «Газпромнефть» в Приозерске и две в поселке Синявино, «зеркально» на 46 км Мурманского шоссе. Проект реализован совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ПАО «Россети Ленэнерго» в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

Фото предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть».

УДОБНО И БЫСТРО

Одним из недостатков электрокаров считается медленная зарядка. Если заряжать такие авто от обычной розетки мощностью 220 Вт с помощью переходника, потребуется около 10 часов. Быстрые зарядки мощностью 50 кВт заряжают батарею за 1-2 часа. Мощность установленной на АЗС «Газпромнефть» сверхбыстрой зарядной станции составляет 150 кВт, «заправиться» на ней можно за 20-30 минут в зависимости от батареи.

- В последнее время появляется много быстрых заправочных станций, а появление сверхбыстрых - просто замечательно. Зарядить машину можно за 20 минут, это очень удобно и экономит массу времени, - говорит владелец электрокара Денис.

При этом новое оборудование зарядных станций на АЗС «Газпромнефть» - российского производства. Оно подходит для всех видов электромобилей со стандартными разъёмами CCS2, CHAdeMO и GB/T. Заряжать на одной станции можно сразу три транспортных средства одновременно.

В течение тестового периода пользоваться зарядкой можно бесплатно, а после него услуга будет доступна на платной основе.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Электромобили имеют относительно небольшой запас хода, поэтому их владельцы часто предпочитают не покидать пределы мегаполиса и пригородов. Появление электрозаправочных станций в Ленобласти дает автолюбителям больше возможностей для путешествий. К примеру, новые сверхбыстрые зарядные станции на АЗС «Газпромнефть» в Синявино повысят транспортную доступность населенных пунктов в направлении республики Карелия, Вологодской и Архангельской областей, а также между районами Ленинградской области. А за счет электрозаправки в Приозерске на электрокаре можно добраться до Сортавалы и назад.

- У рынка электротранспорта большой потенциал, он будет расти за счет расширения модельного ряда, доступности электромобилей и развития зарядной инфраструктуры. Мы и дальше планируем развивать рынок электроинфраструктуры и услуг для электротранспорта в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных трассах. Сверхбыстрые зарядные станции для электромобилей будут открываться, прежде всего, на востребованных направлениях, которыми пользуются владельцы электротранспорта. Ну и, конечно, важен технический вопрос, так как чтобы поставить такую станцию, нужно иметь рядом электрическую мощность, которая бывает в дефиците. Не везде такая возможность есть, - говорит начальник департамента развития бизнеса «Газпром нефти» Виталий Ползик.

Фото предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть».

В ПЛАНАХ - РАЗВИТИЕ

Ленинградская область продолжит участие в проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в 2023 и 2024 годах. Всего за три года проекта на территории региона планируется запустить 68 быстрых электрозаправочных станций.

- Сверхбыстрая зарядная станция для электромобилей на Мурманском шоссе - первая среди 30-ти, которую мы торжественно открываем, но уж точно не последняя. Эту программу мы будем продолжать и в следующем году планируем открыть порядка 15-16 электрозаправок. Каждый год мы будем увеличивать их количество так, чтобы в какой-то момент спрос и предложение сравнялись, - говорит председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.