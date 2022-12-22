МегаФон построил 218 километров волоконно-оптических линий связи в Выборгском районе Ленинградской области

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Специалисты компании МегаФон протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительства волоконно-оптических линий связи в Выборгском районе. Телекоммуникационная магистраль позволит в два раза увеличить пропускную способность сети и до 50% повысить скорость передачи данных. Новые коммуникации разгрузят локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей и предоставят как абонентам, так и корпоративным клиентам доступ к максимальным скоростям мобильного интернета.

- Выборгский район - второй по площади и третий по численности населения в регионе, - отметил директор регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. - Нам важно обеспечить его максимальные территории надежной связью на высоких скоростях, чтобы наши абоненты продолжали пользоваться качественными мобильными сервисами. Построенные ВОЛС позволят нашим пользователям без задержек серфить в сети LTE на средней скорости до 50 Мбит/с, а нам предлагать и внедрять лучшие телеком-решения для бизнес-сообщества.

Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в Выборгском районе подтверждает активное потребление абонентами интернет-трафика. Ежедневно каждый абонент в районе скачивает порядка 16 Гб информации в сети - вес пяти фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 10% выше средней для районов области, сообщают специалисты по big data МегаФона.

СПРАВКА

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.