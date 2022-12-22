Яковлева, Том Хаос, Пильдес. Кого из известных петербуржцев мы потеряли в 2022 году

64-летняя актриса Александра Яковлева умерла после долгой борьбы с раком.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прошедший 2022 год стал не простым и, к сожалению, не без печальных событий. Рассказываем, кто из известных петербуржцев ушел из жизни. Среди них спортсмены, актеры, педагоги, музыканты, почетные граждане.
Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону
Анатолий Алябьев. Фото: ОКР
Рано утром 11 января 2022 года стало известно о смерти Заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона Олимпиады-1980 Анатолия Алябьева. За месяц до трагедии титулованный биатлонист отметил 70-летие. Фактически Анатолий Николаевич был создателем нынешней Федерации биатлона в Петербурге, хотя сам он родом из Вологодской области. В 1971 году он служил в Ленинграде, где и стал заниматься биатлоном. В 1979 году Алябьев уже являлся чемпионом СССР на дистанции 20 километров.
Причиной смерти Алябьева могли стать осложнения после простудной инфекции.
Виктор Бутурлин, режиссер «Улицы разбитых фонарей»
Виктор Бутурлин. Фото: Ленфильм
5 февраля не стало Виктора Бутурлина, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная» сила, фильмов «Аплодисменты, аплодисменты», «Торможение в небесах» и многих других. Вся жизнь Бутурлина, выпускника режиссерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии так или иначе была связана с «Ленфильмом».
В последние годы Бутурлин создавал сериалы для телевидения, в частности: «Время любить», «Алька», «Жить сначала». Бутурлину было 75 лет.
Феликс Эскин, старейший сотрудник «Ленфильма»
Феликс Эскин. Фото: Ленфильм
8 февраля в возрасте 90 лет умер директор картин Алексея Германа-старшего («Двадцать дней без войны», «Трудно быть богом») Феликс Эскин. Продюсер, драматург, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин работал вместе с известными режиссерами - Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Иосифом Хейфицом.
На «Ленфильм» он пришел в 1957 году и изначально, не поверите, работал кочегаром и водопроводчиком! После этого стал администратором, дальше - вторым режиссером, а уже потом - директором картин, продюсером.
Валерия Романова, хозяйка старейшей пирожковой на Московском проспекте
Валерия Романова.
Фото: СОЦСЕТИ
Валерия Романова, хозяйка легендарной пирожковой «Хозяюшка», которая работает в Санкт-Петербурге с конца 60-х годов, умерла в возрасте 93 лет 6 февраля. Коллеги Валерии Николаевны подчеркивали, что она до последних дней была бесконечно преданна любимому делу.
Напомним, в пирожковую «Хозяюшка» любил захаживать Виктор Цой с семьей и якобы президент России Владимир Путин, когда жил в Ленинграде. Пирожки из этого общепита в почете и по сей день. Благодаря классической рецептуре, которую местные повара сохранили.
Борис Соколов, актер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойная сила»
Борис Соколов. Фото: театр Комиссаржевской
27 февраля стало известно о смерти 77-летнего актера из «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», «Тайн следствия» и фильма «Собачье сердце» Бориса Соколов. Актер Театра имени Комиссаржевской умер на 78-ом году жизни после того, как заболел коронавирусом. Несмотря на то, что он был привит, у него начались осложнения и, по словам друзей, последние дни заслуженный артист РСФСР Соколов провел в больнице.
В Театре имени Комиссаржевской Борис Соколов служил с 1977 года, играл в спектаклях: «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых» и других.
Том Хаос, солист «Отпетых мошенников»
Том Хаос.
Фото: СОЦСЕТИ
Смерть 50-летнего солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса шокировала поклонников. Музыкант ушел из жизни 10 марта после продолжительной депрессии. Причиной ее, вероятно, стал уход из группы в августе 2021 года.
Александра Яковлева, звезда фильма «Чародеи»
Аленушка из «Чародеев» - 64-летняя актриса Александра Яковлева - умерла 1 апреля в Москве. Звезда советского кинематографа последние годы боролась с онкологией, перед смертью она четыре месяца не выходила на связь, но как раз в это время у нее была надежда, что рак она победила. Яковлева строила планы на жизнь, но, увы, им не суждено было осуществиться.
Елена Ясевич, победительница «Битвы экстрасенсов»
Елена Ясевич.
Фото: СОЦСЕТИ
1 июня скончалась 43-летняя победительница шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич, которая участвовала в 12 сезоне телепередачи. По словам ее близких, последние годы Елена болела. Все началось в 2018 году, когда у ясновидящей внезапно умерла дочь.
Станислав Войнич, актер, озвучивший «Игру престолов» и «Звездные войны»
Станислав Войнич.
Фото: СОЦСЕТИ
12 июня на 49-м году жизни умер актер Станислав Войнич, известный зрителям по озвучке «Игры престолов», «Звездных войн», «Пингвинов Мадагаскара» и других популярных фильмов и сериалов.
Оказалось, что Станислав долго болел и, как сообщила его супруга, морально был готов к смерти. Войнич скончался у себя дома в присутствии мамы.
Татьяна Москвина, писательница, жена телеведущего Сергея Шолохова
Татьяна Москвина.
Фото: СОЦСЕТИ
25 июля на 64-м году жизни умерла петербургская писательница Татьяна Москвина. Как рассказал ее супруг, телеведущий Сергей Шолохов, все произошло после операции, которую ей делали в больнице Святого Георгия.
Татьяна Москвина - автор книг «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Энциклопедия русской жизни» и других.
Юрий Марусин, оперный певец, артист Мариинского театра
Юрий Марусин. Фото: Мариинский театр
27 июля ушел из жизни Юрий Марусин, легендарный оперный певец, артист Мариинского театра. Уникальный голос тенора позволял ему исполнять и лирические, и драматические партии. Всемирную известность Марусину принес образ Германа в «Пиковой даме» Чайковского - с этой ролью Марусин в спектакле Юрий Темирканова покорил сцены мировых театров.
Юрию Марусину было 76 лет, он имел звание Народного артиста России.
Ростислав Орел, актера из «Тайн следствия»
Ростислав Орел.
Фото: СОЦСЕТИ
Ростислав Орел 12 лет служил театру имени Андрея Миронова в Петербурге, но 10 сентября сердце актера остановилось. Он умер в возрасте 55 лет после тяжелой болезни. Последние месяцы Орел провел в больнице, старался никого не обременять болезнью, подчеркивая, что «не хотел бы, чтобы меня жалели».
Майя Пильдес, бывший директор гимназии №56
Майя Пильдес. Фото: комитет по образованию
31 октября Комитет по образованию сообщил о смерти кавалера Ордена Почета Майи Пильдес, бывшего директора гимназии №56 Санкт-Петербурга, считавшейся одной из лучших в Северной столице.
В начале карьеры Пильдес работала в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, позже стала учителем русского языка и литературы в 193-ей школе. В 1990 году ее назначили директором школы №56, которая позже стала гимназией. До 2017 года Майя Борисовна занимала этот пост, а потом стала председателем совета гимназии.
Виктор Черкесов, генерал, первый директор ФСКН и бывший полпред президента на Северо-Западе
Виктор Черкесов.
Фото: СОЦСЕТИ
После тяжелой и продолжительной болезни 9 ноября умер генерал Виктор Черкесов, первый директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу. Ему было 72 года.
Михаил Зорин, ветеран Великой Отечественной, о подвигах которого сняли фильм
Михаил Зорин.
Фото: СОЦСЕТИ
21 февраля в возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в боях на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда Михаил Зорин. На фронт он ушел добровольцем, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, Пскова, а также в штурме Кенигсберга.
Победу над фашистами Михаил Петрович отмечал в звании ефрейтора. После демобилизации в 1948 году Зорин вернулся в Ленинград, где больше 40 лет проработал в типографии. В 2020 году был снят фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» о подвигах русских солдат в сражении на Невском пятачке.
Дмитрий Бесов, основатель школы «Смена-Зенит»
Дмитрий Бесов.
Фото: ФК "Зенит"
22 сентября Петербург потерял легенду футбола Дмитрия Бесова. Ветеран спорта и основатель школы «Смена», из которой вышли такие звезды «Зенита», как Радимов, Малафеев, Быстров, Аршавин, умер на 99-м году жизни.
Напомним, что Дмитрий Бесов родился в Ленинграде, в середине 50-х годов тренировал армейские команды в Севастополе и Мурманске.
Спортивной детско-юношеской школой олимпийского резерва (СДЮШОР) «Смена» руководил до 2005 года. С 2014 года она, ставшая зенитовской Академией, носит имя Дмитрия Бесова.
Светлая память!