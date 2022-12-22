Яковлева, Том Хаос, Пильдес. Кого из известных петербуржцев мы потеряли в 2022 году

64-летняя актриса Александра Яковлева умерла после долгой борьбы с раком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошедший 2022 год стал не простым и, к сожалению, не без печальных событий. Рассказываем, кто из известных петербуржцев ушел из жизни. Среди них спортсмены, актеры, педагоги, музыканты, почетные граждане.

Анатолий Алябьев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

Анатолий Алябьев. Фото: ОКР

Рано утром 11 января 2022 года стало известно о смерти Заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона Олимпиады-1980 Анатолия Алябьева. За месяц до трагедии титулованный биатлонист отметил 70-летие. Фактически Анатолий Николаевич был создателем нынешней Федерации биатлона в Петербурге, хотя сам он родом из Вологодской области. В 1971 году он служил в Ленинграде, где и стал заниматься биатлоном. В 1979 году Алябьев уже являлся чемпионом СССР на дистанции 20 километров.

Причиной смерти Алябьева могли стать осложнения после простудной инфекции.

Виктор Бутурлин, режиссер «Улицы разбитых фонарей»

Виктор Бутурлин. Фото: Ленфильм

5 февраля не стало Виктора Бутурлина, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная» сила, фильмов «Аплодисменты, аплодисменты», «Торможение в небесах» и многих других. Вся жизнь Бутурлина, выпускника режиссерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии так или иначе была связана с «Ленфильмом».

В последние годы Бутурлин создавал сериалы для телевидения, в частности: «Время любить», «Алька», «Жить сначала». Бутурлину было 75 лет.

Феликс Эскин, старейший сотрудник «Ленфильма»

Феликс Эскин. Фото: Ленфильм

8 февраля в возрасте 90 лет умер директор картин Алексея Германа-старшего («Двадцать дней без войны», «Трудно быть богом») Феликс Эскин. Продюсер, драматург, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин работал вместе с известными режиссерами - Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Иосифом Хейфицом.

На «Ленфильм» он пришел в 1957 году и изначально, не поверите, работал кочегаром и водопроводчиком! После этого стал администратором, дальше - вторым режиссером, а уже потом - директором картин, продюсером.

Валерия Романова, хозяйка старейшей пирожковой на Московском проспекте

Валерия Романова. Фото: СОЦСЕТИ

Валерия Романова, хозяйка легендарной пирожковой «Хозяюшка», которая работает в Санкт-Петербурге с конца 60-х годов, умерла в возрасте 93 лет 6 февраля. Коллеги Валерии Николаевны подчеркивали, что она до последних дней была бесконечно преданна любимому делу.

Напомним, в пирожковую «Хозяюшка» любил захаживать Виктор Цой с семьей и якобы президент России Владимир Путин, когда жил в Ленинграде. Пирожки из этого общепита в почете и по сей день. Благодаря классической рецептуре, которую местные повара сохранили.

Борис Соколов, актер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Борис Соколов. Фото: театр Комиссаржевской

27 февраля стало известно о смерти 77-летнего актера из «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», «Тайн следствия» и фильма «Собачье сердце» Бориса Соколов. Актер Театра имени Комиссаржевской умер на 78-ом году жизни после того, как заболел коронавирусом. Несмотря на то, что он был привит, у него начались осложнения и, по словам друзей, последние дни заслуженный артист РСФСР Соколов провел в больнице.

В Театре имени Комиссаржевской Борис Соколов служил с 1977 года, играл в спектаклях: «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых» и других.

Том Хаос, солист «Отпетых мошенников»

Том Хаос. Фото: СОЦСЕТИ

Смерть 50-летнего солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса шокировала поклонников. Музыкант ушел из жизни 10 марта после продолжительной депрессии. Причиной ее, вероятно, стал уход из группы в августе 2021 года.

Александра Яковлева, звезда фильма «Чародеи»

Аленушка из «Чародеев» - 64-летняя актриса Александра Яковлева - умерла 1 апреля в Москве. Звезда советского кинематографа последние годы боролась с онкологией, перед смертью она четыре месяца не выходила на связь, но как раз в это время у нее была надежда, что рак она победила. Яковлева строила планы на жизнь, но, увы, им не суждено было осуществиться.

Елена Ясевич, победительница «Битвы экстрасенсов»

Елена Ясевич. Фото: СОЦСЕТИ

1 июня скончалась 43-летняя победительница шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич, которая участвовала в 12 сезоне телепередачи. По словам ее близких, последние годы Елена болела. Все началось в 2018 году, когда у ясновидящей внезапно умерла дочь.

Станислав Войнич, актер, озвучивший «Игру престолов» и «Звездные войны»

Станислав Войнич. Фото: СОЦСЕТИ

12 июня на 49-м году жизни умер актер Станислав Войнич, известный зрителям по озвучке «Игры престолов», «Звездных войн», «Пингвинов Мадагаскара» и других популярных фильмов и сериалов.

Оказалось, что Станислав долго болел и, как сообщила его супруга, морально был готов к смерти. Войнич скончался у себя дома в присутствии мамы.

Татьяна Москвина, писательница, жена телеведущего Сергея Шолохова

Татьяна Москвина. Фото: СОЦСЕТИ

25 июля на 64-м году жизни умерла петербургская писательница Татьяна Москвина. Как рассказал ее супруг, телеведущий Сергей Шолохов, все произошло после операции, которую ей делали в больнице Святого Георгия.

Татьяна Москвина - автор книг «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Энциклопедия русской жизни» и других.

Юрий Марусин, оперный певец, артист Мариинского театра

Юрий Марусин. Фото: Мариинский театр

27 июля ушел из жизни Юрий Марусин, легендарный оперный певец, артист Мариинского театра. Уникальный голос тенора позволял ему исполнять и лирические, и драматические партии. Всемирную известность Марусину принес образ Германа в «Пиковой даме» Чайковского - с этой ролью Марусин в спектакле Юрий Темирканова покорил сцены мировых театров.

Юрию Марусину было 76 лет, он имел звание Народного артиста России.

Ростислав Орел, актера из «Тайн следствия»

Ростислав Орел. Фото: СОЦСЕТИ

Ростислав Орел 12 лет служил театру имени Андрея Миронова в Петербурге, но 10 сентября сердце актера остановилось. Он умер в возрасте 55 лет после тяжелой болезни. Последние месяцы Орел провел в больнице, старался никого не обременять болезнью, подчеркивая, что «не хотел бы, чтобы меня жалели».

Майя Пильдес, бывший директор гимназии №56

Майя Пильдес. Фото: комитет по образованию

31 октября Комитет по образованию сообщил о смерти кавалера Ордена Почета Майи Пильдес, бывшего директора гимназии №56 Санкт-Петербурга, считавшейся одной из лучших в Северной столице.

В начале карьеры Пильдес работала в Доме пионеров и школьников Дзержинского района Ленинграда, позже стала учителем русского языка и литературы в 193-ей школе. В 1990 году ее назначили директором школы №56, которая позже стала гимназией. До 2017 года Майя Борисовна занимала этот пост, а потом стала председателем совета гимназии.

Виктор Черкесов, генерал, первый директор ФСКН и бывший полпред президента на Северо-Западе

Виктор Черкесов. Фото: СОЦСЕТИ

После тяжелой и продолжительной болезни 9 ноября умер генерал Виктор Черкесов, первый директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу. Ему было 72 года.

Михаил Зорин, ветеран Великой Отечественной, о подвигах которого сняли фильм

Михаил Зорин. Фото: СОЦСЕТИ

21 февраля в возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в боях на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда Михаил Зорин. На фронт он ушел добровольцем, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, Пскова, а также в штурме Кенигсберга.

Победу над фашистами Михаил Петрович отмечал в звании ефрейтора. После демобилизации в 1948 году Зорин вернулся в Ленинград, где больше 40 лет проработал в типографии. В 2020 году был снят фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» о подвигах русских солдат в сражении на Невском пятачке.

Дмитрий Бесов, основатель школы «Смена-Зенит»

Дмитрий Бесов. Фото: ФК "Зенит"

22 сентября Петербург потерял легенду футбола Дмитрия Бесова. Ветеран спорта и основатель школы «Смена», из которой вышли такие звезды «Зенита», как Радимов, Малафеев, Быстров, Аршавин, умер на 99-м году жизни.

Напомним, что Дмитрий Бесов родился в Ленинграде, в середине 50-х годов тренировал армейские команды в Севастополе и Мурманске.

Спортивной детско-юношеской школой олимпийского резерва (СДЮШОР) «Смена» руководил до 2005 года. С 2014 года она, ставшая зенитовской Академией, носит имя Дмитрия Бесова.

Светлая память!