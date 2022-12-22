Переломы рук, ног, черепно-мозговые травмы: больницы подсчитывают последствия гололеда в Петербурге

На гололеде пострадали более ста петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше сотни человек пострадали за сутки из-за падения на гололеде в Петербурге. Такие данные приводят городские больницы, травмпункты которых работали в авральном режиме, принимая пациентов. Только в НИИ имени Джанелидзе приняли 80 пациентов.

- По итогам прошедших суток в приемное отделение института скорой помощи было доставлено 80 пациентов. 21 человек госпитализирован. Характер травм: переломы ключиц, голеностопных суставов, переломы шейки бедра, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Пациентов с переломами костей отправляют к травматологам. А черепно-мозговые травмы, травмы спины, которых также много у упавших на льду, лечат врачи нейрохирургического отделения и отделения сочетанной травмы.

Кроме НИИ скорой помощи, упавших на гололеде принимают Елизаветинская больница, больница № 26 имени Костюшко, Мариинская, Первый Мед - государственный медицинский университет Павлова.

Статистику подвести успели не везде – работы много, но в Елизаветинской больнице «Комсомолке» сообщили, что к ним за среду госпитализировано с травмами, полученными при падении на гололеде, 25 человек.

Напомним, что одной из жертв гололеда стал заслуженный работник культуры России, старейший сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова Адиль Велимеев. 83-летний заведующий цехом декораций упал на улице и получил двойной перелом черепа. Пациент находится в реанимации.

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