Продажа алкоголя в новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли введен запрет

Продажа алкоголя в новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новый год, а также продолжительные новогодние праздники, люди, как правило, пьют много алкоголя. Это и не мудрено, так как на длинных выходных происходит много походов в гости и застолий. Уже традиционно в некоторых регионах страны обсуждают запрет на продажу алкоголя в праздники. Рассказываем, как будет производиться продажа алкоголя в новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге.

Так, в Санкт-Петербурге на новогодние праздники 2023 ограничений на продажу алкоголя пока что нет. В городе будут действовать стандартные правила продажи спиртных напитков. Продажа спиртосодержащей продукции будет запрещена каждый день с 22:00 до 11:00 часов. Это ограничение не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг в кафе, ресторанах и барах. Разумеется, продавать алкоголь лицам до 18 лет запрещено.

В остальном, все магазины с алкоголем в Петербурге будут работать как обычно.