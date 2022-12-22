Аварийный сброс воды произошел на Сиверской ГЭС в Ленинградской области

На Сиверской ГЭС произошел сброс воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нештатная ситуация с аварийным сбросом воды произошла на Сиверской гидроэлектространции, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области. Утром 22 декабря на плотине сломался щит водосброса старой плотины ГЭС.

- Уважаемые жители поселка Сиверский! На реке Оредеж происходит спуск воды в связи с аварийной ситуацией на ГЭС. Выход на лед категорически запрещен! Ведутся аварийные работы, - сообщает пресс-служба администрации Сиверского городского поселения.

Жителей призывают к осторожности и просят пока не пользоваться плотиной, которая служит пешеходным мостом через реку.

Отметим, что масштабного подтопления территории авария не вызвала. Сама Сиверская ГЭС входит в каскад гидроэлектростанций на реке Оредеж. Они были введены в эксплуатацию в 1957 году, но с 1973 года являются недействующими. В настоящее время плотина Сиверской ГЭС используется как пешеходный мост.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.