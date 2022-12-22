Метро Петербурга будет работать круглосуточно в Новый год и Рождество

Метро будет работать всю ночь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по транспорту Петербурга изменил график работы метро в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что станции закроются на вход в час ночи, а последний поезд уйдет в депо в два часа. То есть почти как в обычный будний день. Но сейчас работу метро и наземного транспорта решили сделать круглосуточной.

- По поручению губернатора в новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно, - сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Станции метрополитена будут открыты на вход и выход с часа ночи до пяти утра. На улицы выведут 20 автобусных маршрутов, шесть троллейбусных и пять трамвайных. Интервал х движения составит 30 минут.

Такой график работы транспорта будет в ночь с 31 декабря на 1 января. В Рождество, с 6 на 7 января, метро также останется открытым для пассажиров, а количество наземного транспорта сократят, оставив семь маршрутов автобуса два - троллейбуса с тем же получасовым интервалом.