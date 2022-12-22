Общественный транспорт Петербурга будет работать всю ночь в Новый год

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили, что все же горожанам надо дать возможность гулять всю новогоднюю ночь, не переживая за высокие цены на такси. По поручению губернатора в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно. Об этом сообщил председатель комитета по транспорт Кирилл Поляков.

- На улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, шесть троллейбусных, пять трамвайных. Интервал движения – 30 минут, - отметил Поляков.

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать всю ночь. Также продолжит работу и метрополитен.

Напомним, что ранее Смольный продлил работу общественного транспорта лишь на час. Планировалось, что метро на вход закроется в 1 час ночи, а наземный транспорт будет отходить от станций до 2 часов ночи, чтобы развести последних пассажиров. Объяснялось это тем, что в прошлую новогоднюю ночь пассажиропоток был очень низкий, поэтому не было смысла продлевать работу.