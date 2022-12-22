В ДК Кирова откроется новогодняя петербургская ярмарка

Новогодняя атмосфера будет царить в ДК Кирова 24 и 25 декабря.

24 декабря в ДК им.Кирова откроется новогодняя петербургская ярмарка. Посетителей ждут:

подарки на любой вкус: керамика, домашний декор, одежда, украшения, детские игрушки, натуральная косметика и многое другого

- книги издательского дома «Комсомольская правда»

необычные продукты к столу и сладости

фуд-корт

новогодняя атмосфера

мастер-классы для взрослых и детей

DJ сеты и живая музыка

праздничные фотозоны

Дед Мороз и Снегурочка

игровая зона

А 24 декабря в рамках Петербургской ярмарки пройдет День Добрых Писем от фонда "Доброделы". На вырученные деньги фонд купит подарки для центров помощи семье и детям и центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Ознакомится с программой, принять участие в розыгрышах и записаться на мастер-классы можно в соцсетях фестиваля.

Когда: 24-25 декабря 12.00 - 20.00

Где: ДК Кирова, Большой проспект В.О. 83

Вход для гостей: бесплатный!

СПРАВКА

«Петербургская ярмарка» – это городской фестиваль хендмейда и дизайна.

Несколько сотен локальных мастеров и дизайнеров, с которыми можно познакомиться на наших мероприятиях лично, представляют десятки тысяч своих удивительных и оригинальных товаров, которые можно посмотреть, узнать историю их создания и конечно выгодно купить!

Авторская кухня и эко-еда, фермерские продукты, украшения и аксессуары ручной работы, одежда от молодых дизайнеров, натуральная косметика, керамика, предметы интерьера, товары для детей и многое другое, сделанное с душой.

Плюс — насыщенная тематическая программа с лекциями и мастер-классами от настоящих гуру различных ремесел, выступления, перфомансы, развлечения для детей, живая музыка и Dj-сет.

Гости уходят от нас не только с покупками, но и с хорошим настроением!