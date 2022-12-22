В ДК Кирова откроется новогодняя петербургская ярмарка

Новогодняя атмосфера будет царить в ДК Кирова 24 и 25 декабря.
24 декабря в ДК им.Кирова откроется новогодняя петербургская ярмарка. Посетителей ждут:
подарки на любой вкус: керамика, домашний декор, одежда, украшения, детские игрушки, натуральная косметика и многое другого
- книги издательского дома «Комсомольская правда»
необычные продукты к столу и сладости
фуд-корт
новогодняя атмосфера
мастер-классы для взрослых и детей
DJ сеты и живая музыка
праздничные фотозоны
Дед Мороз и Снегурочка
игровая зона
А 24 декабря в рамках Петербургской ярмарки пройдет День Добрых Писем от фонда "Доброделы". На вырученные деньги фонд купит подарки для центров помощи семье и детям и центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
Ознакомится с программой, принять участие в розыгрышах и записаться на мастер-классы можно в соцсетях фестиваля.
Когда: 24-25 декабря 12.00 - 20.00
Где: ДК Кирова, Большой проспект В.О. 83
Вход для гостей: бесплатный!
СПРАВКА
«Петербургская ярмарка» – это городской фестиваль хендмейда и дизайна.
Несколько сотен локальных мастеров и дизайнеров, с которыми можно познакомиться на наших мероприятиях лично, представляют десятки тысяч своих удивительных и оригинальных товаров, которые можно посмотреть, узнать историю их создания и конечно выгодно купить!
Авторская кухня и эко-еда, фермерские продукты, украшения и аксессуары ручной работы, одежда от молодых дизайнеров, натуральная косметика, керамика, предметы интерьера, товары для детей и многое другое, сделанное с душой.
Плюс — насыщенная тематическая программа с лекциями и мастер-классами от настоящих гуру различных ремесел, выступления, перфомансы, развлечения для детей, живая музыка и Dj-сет.
Гости уходят от нас не только с покупками, но и с хорошим настроением!