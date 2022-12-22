Домклик спрогнозировал рекорд по выдачам ипотеки Сбера с господдержкой в декабре

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Аналитики Домклик прогнозируют, что декабрьский объём выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей. В декабре 2021 года клиенты банка взяли по этой программе ипотеку на 31,2 млрд рублей, то есть ожидается трёхкратный рост год к году.

Это говорит о том, что программы льготной ипотеки очень востребованы, а оформлять ипотеку в Сбере удобно, быстро, надёжно и выгодно. Увеличению выдач в ноябре — декабре способствовали сезонный рост покупательской активности, новости о возможной отмене программы господдержки и ограничении ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками.

«Мы полагаем, что больше всего ипотек по «Господдержке» будет выдано в Москве (14,4 млрд рублей), Московской области (8,7 млрд), Санкт-Петербурге (8,6 млрд), Краснодарском крае (6,8 млрд) и Тюменской области (6,4 млрд). Средний размер первоначального взноса по этой программе в Москве составляет 2,4 млн рублей, а в целом по стране — 1,4 млн».

(Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка)

По данным Домклик, всего с апреля 2020 года, когда стартовала «Господдержка», Сбер выдал по ней 490 тыс. кредитов на 1,45 трлн рублей.