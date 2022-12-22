Рома из Соснового Бора мечтает ходить сам

После операции ребенку нужен ортопедический аппарат. Предоставлено «КП»

Роме Трею пять лет, он живет в Сосновом Бору. Мальчик родился с серьезным диагнозом спина бифида – расщеплением позвоночника. Малыша прооперировали, едва он появился на свет, - зашили спинномозговую грыжу. Парень оказался стойким и пошел на поправку. С тех пор по тернистой тропе к здоровью Рома идет вдвоем с мамой.

Мальчишка не отчаивается и усердно тренируется. Увлекается робототехникой, любит плавать, занимается актерским мастерством, посещает следж-хоккей. А еще Рома мечтает пойти своими ногами. Но пока у мальчика нет чувствительности ниже колен, поэтому он передвигается на коляске. В сентябре Роман перенес операцию на тазобедренный сустав одной ноги, далее по плану операция на вторую ногу.

- Рома мечтает общаться со сверстниками не сидя в коляске, а стоя на своих ногах, - рассказывает мама мальчика. - Мой сын так долго стремился к этой мечте, и вот она рядом.

Но после операции ребенку нужен ортопедический аппарат, чтобы правильно распределять нагрузку. В противном случае усилия пойдут насмарку - могут развиться деформация позвоночника и атрофия мышц.

- Врожденные спинномозговые грыжи не редкость, но у Ромы эта коварная патология высоко, поэтому не так хорошо развиты бедра, ягодицы, поясница. Приходится носить высокие конструкции, - объясняет травматолог-ортопед Дмитрий Калинкин.

Ребенок научился стоять держать равновесие в обычном аппарате и – это был первый шаг на пути к самостоятельной ходьбе. Но для дальнейшей реабилитации и ходьбы по улице нужна друга система рычажков и шарниров. Она позволит парню шагать без больших усилий пока еще не окрепших ног.

Над здоровьем Ромы трудится команда врачей, и они уверены: при правильном подходе к семи-десяти годам мальчик сможет ходить самостоятельно.

- В дальнейшем хотелось бы видеть Романа в аппаратах без корсетной части, а потом и только на голеностопы, - добавляет Калинкин. - Рано или поздно Рома будет ходить сам. По крайней мере, мы для этого готовы сделать все.

КОНКРЕТНО

Нужно: ортопедические аппараты

Цена: 500 000 рублей

Собрано: 178 095 рублей