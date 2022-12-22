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Общество22 декабря 2022 14:21

Рома из Соснового Бора мечтает ходить сам

Сейчас пятилетний парнишка передвигается на коляске
Галина ЛЕСУНОВА
После операции ребенку нужен ортопедический аппарат. Предоставлено «КП»

После операции ребенку нужен ортопедический аппарат. Предоставлено «КП»

Роме Трею пять лет, он живет в Сосновом Бору. Мальчик родился с серьезным диагнозом спина бифида – расщеплением позвоночника. Малыша прооперировали, едва он появился на свет, - зашили спинномозговую грыжу. Парень оказался стойким и пошел на поправку. С тех пор по тернистой тропе к здоровью Рома идет вдвоем с мамой.

Мальчишка не отчаивается и усердно тренируется. Увлекается робототехникой, любит плавать, занимается актерским мастерством, посещает следж-хоккей. А еще Рома мечтает пойти своими ногами. Но пока у мальчика нет чувствительности ниже колен, поэтому он передвигается на коляске. В сентябре Роман перенес операцию на тазобедренный сустав одной ноги, далее по плану операция на вторую ногу.

- Рома мечтает общаться со сверстниками не сидя в коляске, а стоя на своих ногах, - рассказывает мама мальчика. - Мой сын так долго стремился к этой мечте, и вот она рядом.

Но после операции ребенку нужен ортопедический аппарат, чтобы правильно распределять нагрузку. В противном случае усилия пойдут насмарку - могут развиться деформация позвоночника и атрофия мышц.

- Врожденные спинномозговые грыжи не редкость, но у Ромы эта коварная патология высоко, поэтому не так хорошо развиты бедра, ягодицы, поясница. Приходится носить высокие конструкции, - объясняет травматолог-ортопед Дмитрий Калинкин.

Ребенок научился стоять держать равновесие в обычном аппарате и – это был первый шаг на пути к самостоятельной ходьбе. Но для дальнейшей реабилитации и ходьбы по улице нужна друга система рычажков и шарниров. Она позволит парню шагать без больших усилий пока еще не окрепших ног.

Над здоровьем Ромы трудится команда врачей, и они уверены: при правильном подходе к семи-десяти годам мальчик сможет ходить самостоятельно.

- В дальнейшем хотелось бы видеть Романа в аппаратах без корсетной части, а потом и только на голеностопы, - добавляет Калинкин. - Рано или поздно Рома будет ходить сам. По крайней мере, мы для этого готовы сделать все.

КОНКРЕТНО

Нужно: ортопедические аппараты

Цена: 500 000 рублей

Собрано: 178 095 рублей

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