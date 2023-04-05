От машины до спутника за 50 лет: Tele2 познакомила студентов с прошлым и будущим сотовой связи

Tele2 познакомила студентов с прошлым и будущем сотовой связи. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 провел лекцию для студентов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, посвященную 50-летию первого в мире звонка по сотовому телефону. Технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев рассказал будущим связистам об эволюции телекома глазами клиента и визионерах отрасли.

3 апреля 1973 года стало точкой отсчета истории сотовой связи в мире. В этот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по сотовому телефону, который впервые стал персональным. За 50 лет телефон из средства общения трансформировался в точку входа в цифровой мир с широчайшим спектром услуг и сервисов.

На лекции присутствовали учащиеся первых курсов факультетов радиотехнологий связи, инфокоммуникационных сетей и систем. Спикер рассказал про эволюцию связи глазами клиента, о новаторах и визионерах телеком-отрасли, а также привел в пример нестандартные кейсы технической дирекции, где требовался творческий подход к решению задач.

«Главный вызов нашего времени – это готовность постоянно учиться. Иметь широкий кругозор, непрерывно повышать уровень знаний в смежный областях, такие критерии оценки уже давно применяются ко всем сотрудникам успешных компаний. Сегодня мы вместе со студентами убедились, какой многогранной должна быть профессиональная экспертиза технического специалиста, чтобы соответствовать ожиданиям пользователя в качественном мобильном интернете и голосовой связи. Уверен, что работа с клиентским опытом, развитие мобильной сети связи с учетом текущих и будущих потребностей клиента, поможет студентам профильного вуза успешно строить карьеру в телекоме», - отметил Сергей Сергеев