НЛО заметили над АЭС в Сосновом Бору 5 апреля: Что это на самом деле было

Правительство Ленобласти опровергло появление НЛО возле АЗС Соснового Бора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Появление НЛО в Ленинградской области оказалось какой-то ошибкой. В правительстве 47-го региона сообщили spb.kp.ru, что никакого неопознанного объекта возле АЭС в Сосновом Бору не было. Напомним, что утром 5 апреля 2023 года появилась информация, что якобы в районе города на высоте 10 тысяч метров летает какой-то небольшой шар, причем на со скоростью 200 километров в час.

- Вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин сообщил, что информация о неопознанном объекте над Сосновым Бором не соответствует действительности - рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона.

Также источник из военных округов тоже подтвердил, что в действительности никакого НЛО не было, а специальный "Режим" не вводился.

Напомним, что 12 марта стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в 200 километрах от Петербурга. Тогда Боинг Б-52 вылетел из Польши, чуть-чуть не добрался до острова Гогланд, сделал крюк и улетел в обратном направлении, а потом повернул в сторону Великобритании. В Минобороны позже уточнили, что самолет не пересек границу России.