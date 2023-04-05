В СПбГУПТД появится креативное пространство арт-кластера «Таврида». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна выиграла 500 000 рублей в конкурсе Росмолодежи на оформление университетского пространства от арт-кластера «Таврида». Университетский дизайн-проект стал одной из пяти лучших конкурсных работ России и единственным проектом от Санкт-Петербурга, принятым к реализации в рамках проекта «Таврида.АРТ».

Проект направлен на преобразование библиотеки вуза на Вознесенском 44-46 в многофункциональное креативное пространство с легко трансформирующимися зонами, где будут проходить образовательные и просветительские мероприятия, лекции, совместные занятия и многое другое.

Напомним, 23 ноября 2022 года в ходе церемонии вручения премии «Студент года – 2022» арт-кластер «Таврида» и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор СПбГУПТД Алексей Демидов и руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Соглашение предусматривает обширное сотрудничество, включающее совместные исследования и методическую работу по наполнению образовательных программ флагманского проекта «Таврида.АРТ» — Университета креативных индустрий.