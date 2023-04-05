500 военных споют «День Победы» на Дворцовой Площади 9 мая

9 мая музыканты исполнят 45 произведений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один признак весны – начало репетиций Парада Победы. Первая тренировка прошла на Дворцовой площади в Петербурге 5 апреля. Правда, пока только у сводного оркестра. На главную площадь Северной столицы вышли 500 человек. Туристы были в восторге.

Среди новых композиций - марш на тему «А ну ка, девушки» Исаака Дунаевского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Подготовкой мы занялись в середине марта. Этого срока нам хватит, чтобы отработать слаженность. У нас есть оркестры, которые уже опытные, и есть те, которым нужно еще только набираться опыта. Самое сложное для нас привести все к одному знаменателю, и чтобы все 500 человек работали, как один, - рассказал начальник военного оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ подполковник Евгений Чубарев.

Оркестр начал готовиться к параду еще в марте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В репертуаре военного оркестра будет 45 произведений. Это уже всем хорошо известные песни, которые не раз исполнялись на Парадах Победы. Среди новых композиций - марш на тему «А ну ка, девушки» Исаака Дунаевского и «Парадная фанфара 9 мая» Николая Самохвалова, кроме того многие всенародно любимые марши прозвучат в новых аранжировках.

Горожане и туристы собрались на Дворцовой послушать оркестр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна «новинка» будущего парада 9 мая прозвучит после прохождения бронетехники. Музыканты исполнят а капелла песню «День Победы».

В Параде примут участие 500 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Репетиции оркестра будут проходить на Дворцовой площади каждый день по утрам до 9 апреля. Затем музыканты перемесятся на полигон и покажутся перед зрителями только 9 мая.