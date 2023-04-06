Волховские химики набирают высоту. Фото: ВФ АО «Апатит».

Волховский промышленный комплекс ФосАгро после глубокой модернизации производственных мощностей – в числе драйверов лидеров по росту выпуска продукции. Только в первом квартале 2023 года на этом производственном комплексе выпущено порядка 256 тыс. тонн минеральных удобрений. Для сравнения – за аналогичный период 2022 года предприятие произвело около 193 тыс. тонн продукции. Кроме того, в Волхове начали выпускать новый инновационный высоко востребованный аграриями продукт – водорастворимый аммофос.

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РОСТА

Такое движение вперед стало возможным благодаря коренной модернизации действующих производств и строительству новых высокотехнологичных цехов. Объем вложений в новое предприятие, которое станет инновационным лидером отрасли на годы вперед, составляет почти 34 млрд рублей.

- Основными драйверами роста выпуска продукции являются новый завод-миллионник в Волхове, который в этом году выходит на проектную мощность и производственный комплекс в Балакове, где завершается второй этап масштабной программы стратегического развития, – отметил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников на первом после годового собрания акционеров заседании Совета директоров ПАО «ФосАгро».

Михаил Рыбников рассказал о ключевых результатах работы компании в первом квартале. По его словам, последовательная реализация долгосрочной программы развития позволяет компании наращивать темпы выпуска агрохимической продукции. За первые три месяца этого года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%, что служит важным заделом для достижения целевого производственного уровня по итогам 2023 года в 11,3 млн тонн.

Фото: ВФ АО «Апатит».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Чем больше выпуск продукции – тем больше и налоги, которые компания платит в бюджеты всех уровней. Так, налоговые отчисления Волховского филиала АО «Апатит» в бюджет Ленинградской области в 2022 году составили более 2,5 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. ФосАгро поддерживает достойный уровень оплаты труда работников, а размер индексации заработной платы находится в ТОПе среди крупных российских компаний. С 1 апреля 2023 года зарплаты сотрудников вновь были проиндексированы на 15%. Напомним, что в прошлом году средняя зарплата в ФосАгро выросла на 22%.

Такие высокие производственные успехи может достигать только профессиональный коллектив. Поэтому предприятие стремится обеспечить приток на производство высокообразованной и мотивированной молодежи. На это нацелена целая стратегия, которую кратко можно описать «школа – колледж/вуз – предприятие». Суть ее в том, что компания, через систему «ФосАгро-школ», подшефных профессиональных колледжей и партнерских вузов готовит специалистов и инженеров начиная прямо со школьной скамьи.

Много внимания компания уделяет реализации социальных проектов. В этом году свой 20-летний юбилей празднует ключевой социальный проект ФосАгро – Всероссийское движение «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Сейчас в рамках этого проекта, нацеленного на поддержку детского спорта и дополнительного образования, воспитание интеллектуально, духовно и физически развитого, патриотичного подрастающего поколения действует 77 спортивных секций по 20 видам спорта, а еще целых ряд творческих студий и классов дополнительного образования.

Правительство Ленинградской области и компания ФосАгро на протяжении ряда лет заключают соглашения о сотрудничестве, направленные на партнерство в реализации инвестиционных, социальных и благотворительных программ в регионе, проектов в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Один из таких реализованных проектов в Волхове – возрожденный в 2022 году сквер имени бывшего главного инженера завода В. П. Почивалова. Все работы по его реконструкции взял на себя Волховский филиал АО «Апатит».

Динамичное, поступательное развитие компании, рост производства, эффективность инвестиций – все это говорит о том, что утвержденная советом директоров стратегия развития компании была верной. А, следовательно, и новость о том, что независимый директор Виктор Черепов вновь переизбран председателем Совета директоров компании, также не стала неожиданностью.

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