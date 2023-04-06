Сбер: петербуржцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

Петербуржцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году. Фото: shutterstock.com.

Каждый второй житель Санкт-Петербурга планирует взять двухнедельный отпуск в июне — сентябре, выяснили СберСтрахование и СберСтрахование жизни. Потратить на него респонденты рассчитывают в среднем 78 тыс. рублей.16% отправятся отдыхать в апреле — мае, 9% поедут на отдых в октябре — декабре. 18% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

В рейтинге популярных отпускных направлений отечественные курорты Чёрного моря (11%). Еще по 4% поедут в горы, Турцию и Египет, 3% — в Калининградскую область, 2% отправятся в путешествие по городам. 42% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, ещё 29% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 14% жителей Санкт-Петербурга.41% отправятся в путешествие по городам России. Каждый пятый (22%) поедет в Сочи, 15% планируют путешествие в Египет, 13% — в Турцию, 4% — в Крым.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Почти 13% петербуржцев, согласно исследованию, копят на отпуск. Для осуществления этой цели могут помочь программы накопительного страхования жизни. А обезопасить себя от непредвиденных расходов на отдыхе позволит страхование путешественников. Полис покрывает самые распространённые туристические риски, это позволит отдохнуть без лишних переживаний».

Опрос проводился в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе участие в исследовании приняли не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке. Реклама.