Спрос на вторичное жилье в Петербурге вырос на 5,9% за три месяца

Объем предложений на вторичном рынке вырос на 30% за год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На рынке вторичной недвижимости Петербурга за год объем предложений вырос на 30 процентов. Спрос при этом сократился на четыре процента. По мнению экспертов, такое могло произойти из-за значительного роста цен, который был зафиксирован в январе-марте прошлого года.

- Стоимость квадратного метра за год подорожала на 0,6 процентов. Но сейчас цены стагнировались и начинают снова снижаться. Отмечается и восстановление спроса, - объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

По его словам, постепенно оживление спроса будет сокращать предложение, и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен.

Также в пресс-служба «Авито» сообщили, что за первый квартал этого года по сравнению с последним кварталом прошлого года стоимость квадратного метра в Петербурге упала на два процента. А спрос на вторичное жилье вырос на 5,9 процентов.