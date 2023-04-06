«Комсомолка» подвела итоги розыгрыша лимитированных «Подорожников»

«Комсомолка» разыграла лимитированные «Подорожники» с эксклюзивным дизайном. Фото: Мария Газеева / «КП в СПб»

Награда нашла своих героев! 31 марта «Комсомолка» в прямом эфире подвела итоги розыгрыша 150 лимитированных карт «Подорожник» с эксклюзивным дизайном и 10 сертификатов на посещение музея городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

Для участия нужно было купить ежедневную газету «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в период с 27 февраля по 30 марта 2023 года, найти и заполнить анкету, а также правильно ответить на все вопросы.

10 счастливчиков, которым улыбнулась Фортуна, могут забрать сертификат и эксклюзивный «Подорожник» в редакции «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», (улица Гатчинская, 35, литера А).

Остальных участников розыгрыша лимитированные проездные ждут в СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу улица Рубинштейна, 32, литера А (работает ежедневно с 08:00 до 19:30, без перерыва на обед).

Не получили приз? Не беда! Впереди «Комсомолка» приготовила еще множество конкурсов, акций и розыгрышей. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях и выигрывайте подарки!