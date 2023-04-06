«Посинела, изо рта потекла вода»: Мать из Карелии украдкой от врачей напоила дочь перед операцией на желудок, девочку еле откачали

Чуть не погибшая во время операции девочка из Карелии пришла в себя после реанимации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девочка из Карелии, которая чуть было не погибла на операционном столе из-за легкомыслия и вранья матери, пришла в себя. Об этом 6 апреля 2023 года spb.kp.ru рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики. Напомним, что мать девочки обманула врачей и не сообщила о том, что дала ребенку с утра попить воды, несмотря на то, что это было строго настрого запрещено медиками перед операцией с наркозом. Из-за этого ребенок во время процедуры посинел и чуть было не захлебнулся.

- Мать даже никак не объяснила свой поступок. У нас есть только информация, что она улыбнулась и подтвердила слова дочери о том, что та пила воду с утра. Все это могло привести к смерти пациентки. Из-за поступка матери министр и написал пост, чтобы предупредить других родителей. Мама проявила легкомыслие. Если врачи говорят не есть и не пить, значит, это обязательно, - сообщили в Минздраве.

Известно, что девочке 8-9 лет. Благо, после того, как врачи реанимировали ее и как только отошел наркоз, ребенок проснулся бодрым и веселым. Состояние здоровья школьницы в полном порядке.

Что касается матери, то она призналась, что соврала врачам уже после того, как ребенок чуть не погиб. Будут ли приняты какие-то меры к матери, в Минздраве не знают.

- Будет ли проверка, вопрос хороший. Но он не к нам. Это зависит уже от правоохранительных органов – как они отреагируют на данную ситуацию. Не наша компетенция. Но пока у нас нет такой информации. Напомним, что девочка чуть не погибла во время операции из-за того, что ее мать не соблюла наставления врачей и скрыла это от них. Медики запретили ребенку есть и пить перед процедурой, но мать нарушила запрет. В итоге девочку пришлось реанимировать.

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