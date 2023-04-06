Пассажиры авиакомпании Smartavia могут купить билеты и оплатить услуги с помощью SberPay. Фото: freepik.com.

Авиакомпания Smartavia расширила пакет услуг, добавив новый сервис – оплату билетов и сопутствующих услуг на своем вебсайте с помощью кнопки SberPay.

Сервис значительно упрощает и ускоряет оплату авиабилета и других услуг без ручного ввода данных пассажира и банковской карты. В процессе покупки билета данные карты остаются внутри банка, а для покупки необходим лишь номер телефона, привязанный к приложению СберБанк Онлайн.

Пассажир, как обычно, бронирует на сайте билет, в способе оплаты выбирает «оплату по карте» и на платежной странице нажимает «зелёную» кнопку SberPay. В случае, если билет приобретается при помощи смартфона, то пассажиру потребуется подтвердить покупку в СберБанк Онлайн, куда сервис перенаправит его автоматически. При этом сделать покупку с компьютера так же просто: на платёжной странице достаточно ввести номер телефона, на мобильный телефон поступит пуш-уведомление, ведущее в мобильное банковское приложение с кнопкой оплаты.

-Цифровизация, как часть стратегии авиакомпании, помогает нам делать доступными самые последние технологии в этой области. Для пассажиров авиакомпании сервис SberPayоткрывает новые возможности, упрощая процесс покупки билета и целого набора услуг при соблюдении безопасности на максимальном уровне, - сказал генеральный директор авиакомпании SmartaviaСергей Чернышев.

SberPay — инновационный и надёжный способ оплаты товаров и услуг в формате офлайн и в интернете, разработанный СберБанком. Система работает с картами СберБанка любых платежных систем.

- Нам особенно приятно, что сервис SberPay стал доступен авиакомпании Smartavia. Его внедрение делает процесс покупки билетов и услуг перевозчика более удобным, безопасным и быстрым, - сказал Константин Виноградов, управляющий Архангельским отделением Сбербанка.

В первые часы платежи проходили со скоростью одна оплата в секунду. За пять дней с момента запуска услуги сервисом уже воспользовались более 3000 клиентов.

Авиакомпанию Smartavia и СберБанк связывает многолетнее сотрудничество в области банковского обслуживания. Реклама.