МегаФон построил телекоммуникационную инфраструктуру на территории одной из крупнейших и высокотехнологичных сортировочных станций страны – «Лужская». Фото: Олег ЗОЛОТО

Оператор построил телекоммуникационную инфраструктуру на территории одной из крупнейших и высокотехнологичных сортировочных станций страны – «Лужская». Специалисты компании обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом 270 гектаров площади объекта. Теперь сотрудники, задействованные в обеспечении работы станции, смогут пользоваться в локации цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с.

Построенная сеть работает в диапазоне 1800 МГц и гарантирует уверенное покрытие 4G и высокие скорости передачи данных, обеспечивая цифровой комфорт железнодорожников на объекте. Благодаря проведенным работам специалисты станции могут использовать возможности своих гаджетов в полном объеме: одновременно серфить в интернете и совершать голосовые вызовы, используя технологию VoLTE, передавать по мобильной сети тяжелые рабочие файлы, участвовать в онлайн совещаниях и общаться в мессенджерах.

«Один из приоритетов в нашей работе – обеспечивать технологиями связи важные промышленные и стратегические объекты в регионе. Станция «Лужская-Сортировочная» - часть транспортного узла, обслуживающего крупнейший морской порт на Балтийском море «Усть-Луга». Станция имеет 44 пути, что делает ее одной из самых масштабных сортировочных станций в нашей стране. Построенная инфраструктура предоставит не только сотрудникам доступ к нужным онлайн-сервисам, но и, возможно, станет инструментом для организации и оптимизации внутренних процессов и расширении возможностей для цифровизации на объекте», — отмечает Максим Загинай, руководитель технического отдела МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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