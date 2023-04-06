Петербуржцы предложили создать в городе проекционную «зебру» и единый центр находок

Разметку пешеходных переходов в Петербурге предложили сделать световой. Проект пока на доработке. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге до 15 апреля продлили сбор заявок на проект «Твой бюджет». За март горожане успели подать 102 цифровые идеи, рассказали в комитете по информатизации и связи. 74 заявки уже успешно прошли предварительный отбор, 59% из них оказались свежими идеями по созданию новых цифровых сервисов. Остальные предлагали доработку уже существующих. «Комсомолка» оценила, какие интересные инициативы могут воплотиться в городскую жизнь при лучшем раскладе.

УДОБСТВУ БЫТЬ?

Одна из идей – проекционный пешеходный переход. «Зебра», которую не нужно рисовать на асфальте каждый год и которую отлично видно в темноте. Автор заявки признался «Комсомолке», что придумал цифровой переход буквально за пару часов до конца приема заявок первого этапа.

«Зебра», которую не нужно рисовать на асфальте каждый год, - пока лишь проект. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Идея интересная, но практике такого пока не видел. Подразумевается, что проектор будет крепиться на опоры, столбы, светофоры. Но считаю, что проект пока вызывает массу вопросов, - заявил петербуржец Алексей Ястребов.

По его мнению, у неплохой идеи множество нюансов: будет ли видно переход в солнечную погоду, станет ли он зависеть от отключения электричества в городе… Словом, тут есть над чем поразмыслить. Однако финальное слово останется за жюри конкурса.

Забытые в музеях, в транспорте предметы смогут попасть в единую городскую базу потерянных вещей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Также петербуржцы предложили создать единый центр потерянных вещей. Так забытые в музеях, в транспорте, на вокзалах предметы смогут попасть в одну базу потеряшек, а их владельцам не придется по отдельности обзванивать все места, где они могли ненароком с ними расстаться. Как бы выглядел такой сервис, создатели идеи не уточнили.

ИСТОРИЯ В СМАРТФОНЕ

Подана идея сделать улицы Васильевского острова живой энциклопедией. Автор заявки предложил нанести на каждый дом QR-код, который открывал бы на смартфоне страницу с историей места, фотографиями и биографией знаменитых людей, которые здесь жили. И туристам интересно, и местным.

- Васильевский остров можно использовать как пилотный «полигон», и если тема зайдет, то распространить практику на весь исторический центр Санкт-Петербурга, - подытожил автор.

QR-код на домах был бы полезен и для любопытных местных жителей, и для туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна занимательная мысль – создание сервиса по поиску родственников, некогда живших и умерших в Петербурге. Создатели предлагают собрать базу данных петербуржцев, городских хроник, событий и мест, с помощью которых можно будет найти крупицы информации о своих предках. Для этого стоит оцифровать метрические и церковные книги, архивные печатные издания, захоронения на кладбищах. Лишним не будет и сервис легкой подачи запросов в архивы и силовые ведомства.

КОНКРЕТНО

Прием заявок идет на сайте «Твоего бюджета» до 15 апреля.

Итоги подведут в июле, лучшие проекты реализуют в 2024 году на 90 млн бюджетных рублей.