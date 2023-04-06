Цены на квартиры на вторичном рынке Петербурга сократились на 14,1% за год

Квадратный метр в среднем стоит 186,9 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург стал лидером падения цен на вторичном рынке жилья. С марта 2022 года по март 2023 года стоимость квартир снизилась на 14,1 процентов. В первом квартале текущего гона цены упали на 4,2 процента. Такие данные представили аналитики «Мира квартир».

- Сейчас средняя цена квартиры на вторичном рынке в Петербурге составляет 10,2 миллиона рублей. Квадратный метр в среднем стоит 186,9 тысяч рублей. Дороже жилье обойдется только в Сочи и в Москве, - пишет РБК.

Но, несмотря на то, что Северная столица находится в топе по стоимости жилья, город также возглавляет рейтинг резкого падения цен на квартиры. После Петербурга в этом списке Калининград, Сочи, Севастополь и другие.

По словам экспертов, резкое снижение стоимости вторичной недвижимости произошло из-за дешевой ипотеки на первичном рынке. В этом году ипотечные ставки на квартиры первичного рынка составляют 3,5 процентов в среднем. А на вторичном рынке этот показатель равняется 9,35 процентам.