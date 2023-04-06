Петербуржцам рассказали, станет ли проезд на речном транспорте стоить как в метро

В прошлом году навигация стартовала 18 апреля и завершилась к 15 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лед на петербургских водных артериях тает, солнце выглядывает все чаще, снегопадов уже не обещают. Значит, совсем скоро открытие навигации, разводка мостов и кораблики с туристами на центральных реках и каналах.

Правда, точную дату открытия водные ведомства Петербурга пока не могут назвать – попозже подскажет погода.

- Все зависит от погодных условий и прогнозов метеорологов. После согласования с МЧС мы дадим старт навигации для маломерных судов. В прошлом году она открылась 18 апреля и закрылась 15 ноября, - заявила на пресс-конференции в «Интерфаксе» директор «Агентства внешнего транспорта» Александра Бахмутская.

По словам чиновницы, вся водная инфраструктура уже готова к встрече с катерами и корабликами. В городе работает 19 причалов общего пользования, разбросанных по исторической части Петербурга. Готовы и дежурные патрули Агентства, которые станут круглосуточно следить за порядком на реках и каналах. В этом сезоне продолжится работа по профилактике и пресечению административных правонарушений. Капитанов будут штрафовать за нарушение правил водного движения, отсутствие документов и лицензий, вождение в пьяном виде.

Круглосуточную службу готовятся нести дежурные патрули. Капитанов будут штрафовать за нарушенные правила движения, отсутствие лицензии и т.д. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что до водных маршрутов, то по поводу них любителям речных прогулок придется подождать. Бахмутская отметила, что перечень маршрутов смогут огласить только ближе к маю. Под вопросом точно стоит кольцевой «Невский маршрут», который запустили в прошлом августе силами комитетов по транспорту и туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов. Кораблики курсировали от Адмиралтейства до Финляндского вокзала, делая 5-6 остановок.

- Маршрут удобно связывал южную и северную части Петербурга, Васильевский и Петроградский острова. Он проработал до конца октября, но спрос зависел от погоды. Финансовые результаты оказались неутешительными для судоходных компаний. Если в этом году они смогут предложить альтернативу маршруту, то мы пока ждем подобных предложений, - подытожила Александра Бахмутская.

Кстати, есть вероятность, что туристов и горожан снова порадует короткий маршрут от Петроградки до центральной части. В 2022 году его запустили в качестве дублера Биржевого моста, пока тот был на ремонте. По словам чиновницы, маршрут был востребованным и недорогим. Власти точно поддержат запуск катеров по тому же пути, если судовладельцы так решат.

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Увы, купить на речной трамвайчик билет за 70 рублей, как в метро, у петербуржцев никогда не получится. Водный транспорт хоть и служит общественным перевозчиком, но выставляет к себе совсем другие требования.

- В отличие от метрополитена, который круглосуточно функционирует, водный транспорт сезонный. Он априори вдвое дороже, чем любой другой вид транспорта. Кроме того, велики затраты на межнавигационное хранение судов и их обслуживание, - объяснила Александра Бахмутская.

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