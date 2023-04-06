НКО Петербурга приняли участие в проекте «Мир неравнодушных людей»

Фото: предоставлено организаторами проекта «Мир неравнодушных людей».

«Мир неравнодушных людей» - это мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов.

- Большинство спецпроектов издательского дома «АиФ» социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы - важная миссия СМИ, - отметил генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков.

Читатели, зайдя на сайт проекта, могут подробно узнать о каждом НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. Там представлены искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

- Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиа-лидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа, - добавил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. - Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь. Кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает.

От Санкт-Петербурга в проекте «Мир неравнодушных людей» приняла участие Межрегиональная общественная организация в сфере экологии, экологической культуры и охраны окружающей среды «МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ».

- Планету не нужно спасать – она останется существовать, даже если исчезнет человечество и все ресурсы, - подчеркнула президент общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко. - Все действия мы делаем для себя и будущих поколений, чтобы именно человек остался жить на Земле в привычной для него среде.