Атлет из Петербурга Денис Вовк сдвинул с места на 10 метров самолет весом 32 тонны

Атлет из Петербурга сдвинул с места самолет весом 32 тонны. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в аэропортах каждого города используется специальная техника для буксировки самолетов. Но, если на одном рейсе с вами летит петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк, она явно не пригодиться. Сегодня, 6 апреля, мужчина установил новый мировой рекорд, сдвинув голыми руками и тросом Sukhoi Superjet 100. К слову, железная птица весит 32,1 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе аэропортов Юга России.

– Человек уникален, его возможности безграничны. При большом желании, сдвинуть можно даже самолеты. Что и сделал в аэропорту Сочи, в Международный день спорта, Денис Вовк. Он установил мировой рекорд в весовой категории до 90 кг абсолютный рекорд России, – рассказали в пресс-службе.

Спортсмен из Петербурга не первый раз берет «тяжелые» вершины. Фото: СОЦСЕТИ

Спортсмену не помешала даже дождливая погода. Денис отбуксировал самолёт на десять метров всего за 42 секунды. Мужчина использовал самую сложную технику – «арм-овер-арм». Он перетягивал канат, уперевшись ногами в специальную ограду. Вся нагрузка при таком методе ложится на руки спортсмена. Кстати, в истории отечественного спорта это первая попытка отбуксировать самолет. В мире же подобное пытались осуществить экстремалы гораздо большей весовой категории – от 150 кг.

Это уже не первый рекорд атлета. Ранее Денис установил мировой рекорд в направлении «трек-пул», пройдя в упряжке с воздушным судном весом 40,57 тонн путь более четырех метров за 52 секунды. После, вместе с силачом Артемом Тарасовым, используя «арм-овер-арм», сдвинул за 45 секунд самолет на один метр и 90 см. К слову, это также стало мировым рекордом, поскольку оба мужчины весили меньше 200 килограммов.

Отметим, что аэропорт Сочи для события выбрали не случайно. Город – спортивная столица России, где неоднократно наши спортсмены занимали первые места и получали золотые медали.