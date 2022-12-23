Верьте в них. И они не подведут

Компании удалось локализовать производство. Фото предоставлено пресс-службой компании ООО «Норд Грейс».

Секрет успеха объясняется тем фактом, что у специалистов Nord Grace богатый опыт. До этого они работали в крупнейших мировых компаниях в области производства и эксплуатации оборудования для современного содержания дорог. А теперь реализуют и совершенствуют наработки в России.

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Тем более сама жизнь способствовала (и продолжает способствовать!) активному внедрению отечественных технологий. После введения западных санкций, когда иностранные компании совершили массовый исход с российского рынка, этот вопрос приобрел крайнюю актуальность. Коммерческий директор Nord Grace Максим Масюк, на протяжении 11 лет работавший в Финляндии, вспоминает: «В марте 2022 года – в связи с хорошо известными событиями – встал вопрос о полной локализации производства. Решить непростую задачу удалось всего за несколько месяцев: уже летом с конвейера сошли первые образцы нашей продукции».

Предприятие производит технику для содержания дорог. Основная ставка делается на изготовление снегоуборочных отвалов: скоростные магистральные, боковые, аэродинамические, универсальные... В общем, продукция для любых условий и требований. В качестве точки отсчёта взят опыт скандинавов. Их технологии считаются передовыми, при этом в Nord Grace сделали их еще лучше!

Например, NG Pegasus. Это уникальные магистральные снегоуборочные отвалы скандинавского типа, позволяющие проводить уборку магистральных дорог на скоростях до 90 километров в час. Крыло отвалов изготовлено из высокопрочного полиэтилена и имеет расчетную геометрию, благодаря которой снег легко скользит по поверхности крыла и не налипает на него. А за счет глубокой конической формы и большого угла поворота снежная масса быстро вращается и выводится из крыла с дальним выбросом. Или NG Phoenix, уникальный аэродинамический снегоуборочный отвал северного исполнения. Он позволяет проводить уборку вдоль барьерных ограждений или высоких снежных валов и одновременно подрезает снежный вал, создавая вертикальную стенку и минимизируя использование роторных снегоочистителей.

Предприятие производит технику для содержания дорог, основная ставка делается на изготовление снегоуборочных отвалов. Фото предоставлено пресс-службой компании ООО «Норд Грейс».

ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ

И это лишь несколько примеров. Впрочем, использование передовых технологий это... не главное. Это, безусловно, важно, но первоочередная задача Nord Grace – это изменить у компаний, которые содержат дороги, их подход к работе. В чем заключается проблема? В том, что далеко не все предприятия понимают, что дорогая и современная техника не только выполнит свою работу качественно, но и обязательно себя окупит. На обслуживании, ремонте, да и, в конце концов, количестве. Вот один случай из практики Максима Масюка.

– Однажды мы имели дело с компанией, которая содержит 150-километровый участок на платной трассе. Они наняли некоего специалиста из Франции, который приехал к нам и начал объяснять, как, значит, все по уму сделать. В итоге он предоставил нам список более чем из 30 снегоуборочных машин, нарисовал схему и попросил нас рассчитать стоимость. Мы посмотрели и сказали, что... даже расценивать не будем! – вспоминает коммерческий директор фирмы. – Из-за чего? Да потому что там перерасход техники дикий был! Мы изучили карту со всеми полосами, развязками, расположением баз и предложили свое решение вопроса. Вместо 30 единиц техники мы предложили использовать… 8! И то две машины должны были быть запасными. Подрядчик настоял на том, чтобы это было как минимум 13 машин. И сделка состоялась.

Кто был прав, показал первый серьезный снегопад. Когда повалил снег, подрядчик в экстренном порядке стал перебрасывать комбинированные дорожные машины (КДМ) с других участков – настолько сильно он был уверен, что малым количеством техники в столь чрезвычайной ситуации не справиться. И какого же было его удивление, когда первые полученные 5-6 машин в спокойном режиме и без перенапряжения ликвидировали все последствия мощного снегопада!

– Вы знаете... – на секунду задумывается коммерческий директор Nord Grace. – Продать железяку такого класса довольно трудно. Очень важно доходчиво объяснить людям, зачем она им нужна и как она помогает оптимизировать свой труд, колоссально уменьшить затраты компании и превратить их в прибыль. И мы стараемся это делать.

Максим Масюк. Фото предоставлено пресс-службой компании ООО «Норд Грейс».

РАДИ ЧЕГО ВСЕ ЭТО

Nord Grace работает с крупными и хорошо известными на дорожном рынке компаниями. Например, это ООО «ЕвроТрансСтрой», ООО «Автодороги-Питкяранта», ООО «Вектор», ООО «Технострой», АО «Мостотрест-сервис»... География деятельности – вся Россия. При этом налажены связи и с соседними странами, например, с Белоруссией. Там преимущества техники, которой сейчас занимаются в Nord Grace, оценили еще в 2013 году. Если быть точнее, то это произошло 15 марта, когда на Республику навалился снежный циклон Хавьер. Это было настоящее стихийное бедствие, путь пробивали с помощью военной техники! Без эксцессов обошлось лишь на тех участках, где работали машины с развиваемыми Nord Grace технологиями.

Максим Масюк признается, что получение прибыли никогда не было самой главной целью его работы. Да, бизнес есть бизнес, и деньги зарабатывать надо, рассуждает он. Однако самое важное – это все-таки внедрение инноваций, чтобы дороги были комфортными, современными и безопасными. Причем не только для простых автомобилистов (это сам собой разумеющийся факт!), но и для водителей уборочной техники.

– По данным статистики, каждая уборочная машина в Белоруссии каждый год несколько раз попадала в ДТП. И это стало настоящей проблемой, – отмечает Максим Масюк. – Мы предложили использовать световую сигнализацию финского образца. И количество аварий почти полностью исключились: одно ДТП на 7,5 тысячи выездов! Что как не эти цифры лучше всего иллюстрируют ситуацию?

Планы у компании Nord Grace, недавно отметившей первый день рождения, большие.

– Будем продолжать рост, активно развиваться и стремиться сделать наши дороги самыми безопасными в мире! Не сомневаемся, что это получится, – резюмируют в Nord Grace.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Даже на соли можно сэкономить миллионы!

Компания Nord Grace занимается не только снегоуборочными отвалами, но и распределителями противогололедных материалов и мобильными комплексами для смешивания сыпучих материалов. Как оказалось, от точности работы этих агрегатов зависит значительная часть бюджета компаний, которые выполняют зимнее содержание дорог.

– Недавно разговаривал с одним предпринимателем, который ежегодно тратит на приобретение соли около 260 миллионов рублей. Мы предложили ему такое оборудование, которое позволит сократить эти расходы до 130 миллионов рублей в год, – рассказал коммерческий директор Nord Grace Максим Масюк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Мельникова. Фото предоставлено пресс-службой компании ООО «Норд Грейс».

«Наша цель – создать пример отечественного предприятия, наполненного симбиозом лучших идей и решений, превосходящего мировых конкурентов в предложении клиентам самых современных решений для качественного зимнего содержания от скоростных магистралей до городских улиц».

(Евгения Мельникова, генеральный директор компании Nord Grace.)

СКАЗАНО!

«Когда речь идет о покупке той или иной продукции, в жителях скандинавских сразу просыпается чувство патриотизма – они всегда выбирают свое. Хоть про малосольный огурец мы говорим, хоть про снегоуборочную технику. И они делают это с гордостью, потому что понимают: таким образом они поддерживают свою страну. Очень хочется, чтобы граждане России начали мыслить в такой же парадигме и поняли, что отечественные производители сейчас нуждаются в поддержке и помощи как никогда. Ну, а мы не подведем!».

(Максим Масюк, коммерческий директор Nord Grace.)