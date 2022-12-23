Петербургскому метро советуют испанский опыт

Санкт-Петербург, станция «Горный институт». Фото предоставлено пресс-службой компании ОАО «ЛМГТ».

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии с горожанами в начале декабря сообщил о том, что в 2024 году в Северной столице будут открыты три станции метро – «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская». При этом, по словам градоначальника, до 2030 года в Петербурге планируется построить 31 объект метро, включая станции и вторые выходы к станциям.

Насколько осуществимы эти планы? Какие сложности существуют? И есть ли перспективы для подземного строительства в нашем городе? Эти вопросы под конец уходящего года мы обсудили с руководителями научно-исследовательского, проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс» (ОАО «ЛМГТ») – одной из ведущих проектных организаций страны.

Москва, станция «Печатники». Фото предоставлено пресс-службой компании ОАО «ЛМГТ».

СТОЛИЧНЫЕ МАСШТАБЫ

Отметим, что сейчас ОАО «ЛМГТ» больше работает в Москве. В ближайшее время, в последних числах декабря, в тестовом режиме пустят поезда сразу по нескольким станциям столичной подземки – «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Текстильщики» и «Печатники». Эти станции – полностью новые. При этом пятый объект, на котором задействован ОАО «ЛМГТ», уже готовится к открытию после реконструкции. Речь идет про станцию «Каширская».

– Не хочу загадывать, как дела пойдут дальше в Москве. К сегодняшнему дню в столице метростроение развито очень сильно, много чего сделано, и все из задуманного, слава Богу, у нас получается. Я действительно очень рад за столицу нашей страны, – комментирует ситуацию генеральный директор ОАО «ЛМГТ» Владимир Маслак.

Одновременный ввод пяти объектов уже был в практике петербургского института (тоже, кстати, в Москве). Но это происходит довольно редко, поэтому грядущее открытие станций московского метро в ОАО «ЛМГТ» считают знаковым событием.

– Безусловно, одновременный запуск пяти объектов – это непростая задача, – присоединяется к разговору заместитель генерального директора ОАО «ЛМГТ» по проектированию метрополитена Владимир Марков. – Мы готовы и дальше работать в Москве, но там, и правда, уже сделано столько, сколько и подумать нельзя было! Конечно, есть желание активнее проявлять себя в Петербурге, все-таки это родной для нас город.

Владимир Маслак. Фото предоставлено пресс-службой компании ОАО «ЛМГТ».

ПЕТЕРБУРГ НЕ СРАЗУ СТРОИТСЯ...

А что в Петербурге? В Северной столице, как хорошо известно, в последние годы проводится реформа метростроения. Во-первых, появился новый исполнитель работ: место обанкротившегося ОАО «Метрострой» заняла вновь созданная компания АО «Метрострой Северной столицы». А во-вторых, власти города анонсируют, что на развитие подземного строительства будет выделяться гораздо больше денег из бюджета.

Хорошие новости?

– Хорошие, – не спорят с очевидным в «Ленметрогипротрансе».

Но при этом поясняют, что есть все-таки некоторые нюансы.

– Взять хотя бы такой момент. Если город хочет построить к 2030 году несколько десятков станций, то уже прямо сейчас должен быть готов проект для каждой из них! Но, к сожалению, пока в Петербурге этого не сделано. Если город хочет, чтобы планы сбылись, то эту работу просто необходимо активизировать, причем делать это надо немедленно, – поясняет Владимир Марков.

Владимир Маслак дополняет коллегу: «Если проводить параллели с Москвой, то там есть команда, которая в оперативном порядке решает все связанные со строительством метро вопросы. Я не говорю, что в Петербурге нет такой команды. Мне хочется верить, что власти города смогут подобрать такой коллектив и в Петербурге. Без этого костяка стройка метро не пойдет. Так-то, конечно, и Москва не сразу строилась.

Владимир Марков. Фото предоставлено пресс-службой компании ОАО «ЛМГТ».

ОТ МАДРИДА К БАРСЕЛОНЕ

Если с Москвой все понятно, то в Петербурге у проектировщиков метро на данный момент работы гораздо меньше. Вместе с тем специалисты ОАО «ЛМГТ» предлагают конкретные предложения для ускорения строительства подземки.

– Главная задача – строить быстрее при меньшем количестве людей. Ведь ни для кого не секрет, что количество метростроителей в Петербурге сильно сократилось. Если на расцвете это было около 8 тысяч специалистов, то сейчас лишь 3 тысячи. Причем решили уйти из отрасли именно те люди, которые строят. Остались те, кто занимаются обслуживанием, а не проходчики, – констатирует Владимир Маслак. – Конечно, это очень серьезная и объективная проблема.

В Петербурге, по мнению специалистов, уместно использовать испанский опыт метростроения. И удачные примеры, к слову, в Северной столице уже есть! Станции «Беговая» и «Новокрестовская» (ныне «Зенит») проходили, как и в Мадриде, двухпутным щитом. В результате они были построены примерно за 3,5 года, хотя средний нормативный срок для наших условий – 5 лет. Разница, как говорится, налицо.

Впрочем, что нам Мадрид? В ОАО «ЛМГТ» твердо убеждены в том, что Петербургу необходимо перенять опыт Барселоны!

– Смысл заключается в том, что там применяется 14-метровый проходческий щит. Такая технология позволяет размещать станцию непосредственно в тоннеле. То есть одним диаметром можно пройти всю линию метро – на ней будут то перегоны, то станции... Это же очень удобно! – с воодушевлением в голосе говорит Владимир Марков. – Но самое главное, что, таким образом, можно будет почти полностью механизировать проходку. Нужно ли говорить о том, насколько это важно с учетом малого количества проходчиков?

– Ну, смотрите. В Барселоне живет около 5 миллионов человек, примерно столько же и в Петербурге, – говорит Владимир Маслак. – Площадь у двух городов тоже примерно одинаковая. Но там почему-то почти 200 станций, а у нас 72 (к слову, все станции метро, которые на сегодняшний день эксплуатируются в Петербурге, спроектированы ОАО «ЛМГТ»).

Москва, станция «Текстильщики». Фото предоставлено пресс-службой компании ОАО «ЛМГТ».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Уходящий год для ОАО «ЛМГТ» не был простым. Однако научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт уверенно держится на плаву. Этому помогает и успешная работа в Москве, и хорошие перспективы в строительстве железнодорожных тоннелей на юге России. Однако самое большое желание ООО «ЛМГТ» на Новый год – это приносить пользу Петербургу и направлять свой колоссальный опыт для развития Северной столицы.

ЦИФРА

5 ГИПов (главных инженеров проекта) работают в научно-исследовательском, проектно-изыскательском институте «Ленметрогипротранс». Главным инженером – заместителем генерального директора является Георгий Захаров. Именно он сейчас курирует пять станций, которые скоро откроют в Москве.