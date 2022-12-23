Сбер: в Санкт-Петербурге подводят итоги проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера) подводит предварительные итоги пилотного проекта по дистанционному мониторингу здоровья беременных женщин. Проект был запущен в марте 2022 года на базе ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района Санкт-Петербурга. Проект по плану завершится до конца декабря.

За время работы проекта более 100 пациенток были подключены к дистанционному мониторингу с помощью носимых устройств (тонометров или глюкометров) или роботизированного обзвона. Наблюдались пациентки с диагнозами «артериальная гипертензия» и «сахарный диабет».

В случае ухудшения показателей, врачи оперативно консультировали и давали рекомендации. Так, благодаря своевременному реагированию, почти 95% случаев отклонений у наблюдаемых с диагнозом «артериальная гипертензия» решались без визита к врачу, и состояние приводилось в норму. У пациентов с диагнозом «сахарный диабет» 65% случаев отклонений были нормализованы удаленно.

Пациенты, подключенные к мониторингу с помощью носимых устройств, получали «умные» тонометры или глюкометры, оснащенные функцией Bluetooth. Наблюдаемым нужно было измерять показатели, а устройства автоматически вносили данные в «Дневник наблюдений». После этого врач дистанционно анализировал их и в случае отклонений реагировал на изменения.

Робот же собирал информацию о состоянии пациентов по телефону – звонил по расписанию и уточнял нужные данные, а после также «вносил» информацию в дневник. Робот разработан группой компаний ЦРТ. Модели распознавания речи позволяют ему «понимать» специфические термины и цифры на естественном языке. Он может переспросить пациента и убедиться, что данные предоставлены корректно.

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Это первый проект, который мы реализуем для беременных женщин, и мы благодарны, что такая инициатива была положительно встречена правительством Санкт-Петербурга. Такого рода возможности актуальны для будущих мам, особенно с выявленными хроническими заболеваниями, так как контроль за их состоянием здоровья должен быть максимальным на любом сроке. Дистанционное наблюдение существенно сокращает необходимость очных визитов в клинику, а значит у беременных снижаются риски осложнений, например, из-за сезонных вирусов. Если состояние беременной требует наблюдения, у врачей есть выбор между стационаром и удаленным мониторингом».