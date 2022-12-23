Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впереди длинные новогодние праздники. Поэтому власти Петербурга готовятся к встрече выходных особенно тщательно. Важно, чтобы в этот период жители города могли полноценно получать медицинскую помощь, особенно в экстренных случаях. Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники 2023 в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

В комитете по здравоохранению пояснили, что было издано распоряжение об организации оказания медицинской помощи населению с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В него включено следующее:

В праздничные дни будет организована работа всех поликлиник во всех районах города – это 110 взрослых и 81 детская поликлиника. Ежедневно будет работать почти тысяча участковых врачей.

Количество инфекционных бригад в поликлиниках для оказания помощи пациентам с ОРВИ и COVID-19 в каждой взрослой поликлинике составит от 1 до 3-х бригад в зависимости от нагрузки.

Организована работа 36 травматологических пунктов в составе городских поликлиник районов Санкт-Петербурга. Обеспечен кадровый резерв и ежедневный контроль нагрузки, создан необходимый запас лекарственных препаратов.

Специализированная паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях будет осуществляться силами кабинетов паллиативной помощи и выездных патронажных служб 23 городских поликлиник (с 09:00 до 17:00 по графику, определенному руководителем поликлиники). Сформирован график ответственных дежурных в районах Санкт-Петербурга за организацию обезболивающей терапии.

Утверждены графики работы дежурной службы 63-х городских межрайонных ПЦР-лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции. Общая мощность лабораторий – 122 403 теста в день. Время ПЦР-исследования в лабораториях в среднем - 14 часов.

В 8 КТ-центрах будут работать 9 КТ-аппаратов. Среднее количество КТ-исследований составило в 2022 году 210 исследований в сутки.

В праздники будет работать 502 бригады скорой помощи, в том числе 35 реанимационных бригад. У всех бригад СМП имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, в достаточном количестве имеются лекарственные средства и запас кислорода.

Комитетом по здравоохранению разработаны график дежурств стационаров, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме взрослому населению, а также временный график дежурств стационаров, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме взрослому населению в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации по COVID-19.