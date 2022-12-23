Когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

В канун Нового года и в саму праздничную ночь люди активно ездят по городу. Многие стараются купить последние подарки или зайти в гости к близким и друзьям. Мы поможем распланировать дела в предпраздничное время и сэкономить на такси.

Например, тарифы, из которых складывается цена всей поездки на такси – стоимость 1 км и 1 минуты – в сервисе Яндекс Go перед Новым годом не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, таких как: соотношение свободных машин в районе и людей, желающих заказать такси, расстояние и длительность поездки, заторы по дороге. Чем меньше свободных водителей, тем выше может стоить поездка. Чтобы привлечь на линию больше водителей, в сервисе автоматически включается повышающий коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, повышающий коэффициент исчезает.

Выходные за неделю до новогодней ночи обычно загружены делами: все стараются успеть купить подарки и угощения на новогодний стол, завершить последние дела. В субботу, 24 декабря, выгоднее будет заказывать такси для поездок до обеда и в конце дня — до 14:00 и в промежутке с 19:00 до 21.00. В воскресенье, 25 декабря, лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, и цена может на время повыситься.

31 декабря выгоднее заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. Вечером почти все уже закончили с делами, сделали последние покупки или добрались в гости, а значит свободных машин больше и стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит машин на линии становится меньше и цены временно растут.

После боя курантов и до 2:30 ночи 1 января многие не сидят дома, а едут гулять или в гости. Водителей на линии по-прежнему меньше, чем в обычную ночь, а спрос на такси начинает расти — так что в этот период цена поездки может быть выше обычного. Наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, выбраться на прогулку или, наоборот, вернуться домой на такси, с 2.30 до 4.30: спрос снижается и стоимость поездки тоже.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00.

Для того, чтобы пользователи могли удобнее планировать свои поездки, в приложении есть Индекс спроса – специальный информер, который в реальном времени показывает уровень спроса на машины. Например, если свободных машин на линии хватает, визуальный информер будет зеленого цвета, а цена поездки – обычной.

К тому же, есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм в Яндекс Go может предложить чуть дольше подождать автомобиль или после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения. Это удобно и для водителя: так он не будет тратить лишнее время на выезд из заснеженного двора и сможет отправиться на новый заказ быстрее.