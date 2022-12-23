Стоимость проезда в электричках Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года: Как изменятся цены

Стоимость проезда в электричках Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Нового 2023 года в Санкт-Петербурге изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Теперь поездки на электричках станут дороже. В комитете по тарифам объясняют повышение цен необходимостью для поддержания и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта. Публикуем стоимость проезда в электричках Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года.

Стоимость проезда в электричках Санкт-Петербурга с 1 января 2023 года

Поездка в "Стандарте" обойдется в 45 рублей за первые 20 километров вне зависимости от дальности поездки и 2,25 рубля за каждый последующий километр.

За "Комфорт" нужно заплатить 46,20 рублей за первые 20 километров и 2,31 рубля за каждый километр после 20.

Первые 20 километров на "Ласточке" будут стоить 53,60 рублей, а далее 2,68 рубля за километр.

Помимо этого, напоминаем, что теперь электрички для детей до семи лет бесплатные.