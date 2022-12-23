Новую дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» спустили на воду на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Подлодку проекта 677 спустили на воду в Петербурге. Фото: ОСК.

Новую подводную лодку проекта 677 «Лада» спустили на воду в Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии Адмиралтейские верфи. Будущий корабль ВМФ России получил название «Великие Луки», в честь города воинской славы в Псковской области.

- Подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к новому поколению неатомных подлодок. На сегодняшний день лодки данного проекта признаны самыми современными дизель-электрическими кораблями, предназначенными для ВМФ России, заявил на церемонии замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводит пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

По сообщению ОСК, на подлодке установлены «глубоко модернизированные образцы оборудования». В том числе система управления, электродвигательная установка, навигационный комплекс и так далее.

Подлодки проекта 677 созданы по проекту конструкторского бюро «Рубин». Они предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, проведения разведывательных операций, а также защиты военно-морских баз, побережья, морских коммуникаций.

Корабли этого типа строят только петербургские Адмиралтейские верфи. Первый корабль проекта Б-585 «Санкт-Петербург» был спущен на воду в 2004 году и принят в состав ВМФ в 2010-м. Подлодка Б-586 «Кронштадт» сошла со стапелей завода в 2018 году, в 2022-м должна войти в строй. Б-587 «Великие Луки» стала третьей лодкой серии, в которой планируется построить шесть кораблей.