«В ходе обсуждения учебных вопросов ударил сокурсника ножом в шею»: студенты устроили поножовщину в Петербурге

Студенты устроили поножовщину из-за обсуждения учебных вопросов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое студентов устроили поножовщину прямо в здании учебного заведения. Вызов в скорую и полицию поступил с адреса: улица Руставели, 33, утром 23 декабря. Звонивший сообщил, что подросток получил ножевое ранение в шею.

- Установлено, что 19-летний студент второго курса во время внезапно возникшей ссоры в ходе обсуждения учебных вопросов нанес ножевые ранения своему 17-летнему сокурснику, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Раненного подростка увезли в больницу на машине скорой помощи. Его состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. Нападавшего студента задержала полиция. У парня изъяли нож. Позднее на него оформили административный протокол о мелком хулиганстве.

Сейчас по факту ЧП идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Отметим, что по указанному адресу расположена петербургская Академия управления городской средой, градостроительства и печати.

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