Брали с погоней на скоростной трассе: под Тверью поймали вооруженных налетчиков, которые унесли 20 «Айфонов» из салона связи в Петербурге

Полиция поймала налетчиков, ограбивших салон связи и букмекерскую контору. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские поймали двух мигрантов, которых подозревают в вооруженных ограблениях букмекерской конторы и салона сотовой связи. Оба инцидента произошли на проспекте испытателе в Приморском районе города, но с разницей в четыре дня. Чтобы поймать налетчиков, пришлось устроить погоню по скоростной трассе М-11 Петербург-Москва.

- После нападения на салон связи злоумышленники покинули Петербург на автомобиле «Хендэ Солярис» и движутся в сторону Москвы. Так как на скоростной трассе блокировать преступный транспорт было небезопасно, сотрудники дорожной полиции Тверской области организовали искусственную «пробку», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В это время машину подозреваемых уже догоняли оперативники петербургского угрозыска. Как только преследуемая иномарка притормозила в пробке, ее заблокировали машиной полиции. Водителя и пассажиров «Соляриса» положили лицом на снег.

У одного из них был изъят пневматический пистолет, с которым подозреваемых, как считает следствие, ходили на «дело». Известно, что одному мигранту 20 лет, второй на год старше. Сейчас из везут обратно в Петербург, где будут судить по двум эпизодам разбоя. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в букмекерской конторе было украдено 75 тысяч рублей, а в салоне связи - сто тысяч и 20 «Айфонов».