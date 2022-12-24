Умер гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Фото: ОСК

Трагическое известие пришло вечером 24 декабря из Петербурге. Здесь на 67 году жизни скоропостижно умер Александр Бузаков, гендиректор судостроительного завода «Адмиралтейские верфи».

- Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, делился планами «Адмиралтейских верфей» на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами, -сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Причины смерти Александра Бузакова не называются, но трагедия стала полной неожиданностью для коллектива предприятия, выполняющего оборонные заказы, руководства ОСК, в которую входят «Адмиралтейские верфи» и всех тех, кто знал Александра Сергеевича.

Александр Бузаков был ветераном предприятия, он отработал на верфи 35 лет. Придя на предприятия молодым инженером после окончания института, он дорос до генерального директора одного из крупнейших судостроительных заводов страны. В его биографии руководство и двумя другими петербургскими предприятиями: Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью.

- Жизнь Александра Бузакова оборвалась безвременно, трагически. От лица всех трудовых коллективов предприятий ОСК и от нас лично адресуем слова сочувствия родным и близким Александра Сергеевича, всем, кто его знал и уважал - говорится в соболезновании председателя совета директоров ОСК Георгия Полтавченко и гендиректора ОСК Алексея Рахманова.

Время и место прощания с Александром Бузаковым будут объявлены позднее.

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